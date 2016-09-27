10 мифов о выживании, которые могут стоить жизни

Всем нам хотелось бы выглядеть героями в критических ситуациях, когда необходимы навыки выживания. Поэтому нам и нравится смотреть по TV реалити-шоу вроде «Последний герой» или «Выжить любой ценой». Но выживание в дикой природе - непростое дело, и тут уж никакое реалити-шоу не поможет. Скорее навредит, т.к. множество правил телевизионного «выживания» - это мифы, верить в которые часто опасно для жизни, пишут Нескучные новости со ссылкой на masterok.





Далее речь пойдёт об укоренившихся убеждениях, другими словами мифах, о выживании, которые скорее погубят, чем спасут вас в чрезвычайной ситуации.





Миф 1: Вы можете высосать яд из места змеиного укуса





На самом деле змеиный яд сразу же попадает в кровь, а не скапливается в месте укуса. Кроме того, во рту находится множество бактерий, и вы просто добавите все гадости из своего рта в рану. Кроме того, яд змеи может повредить слизистую вашего рта и пищевод.





Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - это сохранять спокойствие, не позволяя сердцу учащенно биться, удерживать поврежденную конечность ниже уровня сердца и как можно быстрее добраться до больницы.





Миф 2: Столкнувшись с медведем, притворитесь мертвым





На самом деле, столкнувшись с медведем в лесу, лучше всего сразу же остановиться и начинать медленно пятиться от него. Если это произошло в вашем дворе или в том месте, где вы разбили лагерь, то вам надо выдать себя за крупный объект (раскиньте руки в стороны, распахните куртку) и громко кричать. Это должно отпугнуть медведя.





Но в случае, если медведь действительно нападает, ваше поведение должно зависеть от вида медведя и самого нападения. Никогда не притворяйтесь мертвым перед черным медведем (барибалом) - давайте ему отпор.





В большинстве случаев бурый медведь или гризли нападают, лишь защищая себя или своих медвежат. В таком случае они предупреждают, издавая рев, и всем своим видом как бы показывают - не подходи.





Медленно отходите от медведицы, которая защищает или защищается. Если медведь подошел к вам вплотную, падайте на землю животом вниз и, обхватив шею руками, лежите без движения.





В редких случаях, когда медведь нападает без предупреждения (или же, как вам кажется, преследует вас), постарайтесь дать отпор всеми доступными способами.





Миф 3: Если вы потерялись в лесу, то первоочередная задача - найти еду





Это абсолютная ерунда. Вы можете обходиться без еды довольно долго - до шести недель.





Точный период указать невозможно, т.к. это зависит от многих условий, включая состояние вашего здоровья. Но вода и место, где можно укрыться от непогоды - это точно намного важнее.





Миф 4: Жидкость из кактуса спасет вас от жажды





В действительности же, о кактусах вам нужно знать, что существует лишь один вид бочкообразного кактуса, жидкость которого можно добыть и пить без риска для здоровья.





Но жидкость кактусов другого вида содержит токсины, которые могут вызвать рвоту, ускоряя процесс обезвоживания.





Миф 5: Мох растет только с северной стороны дерева





В действительности, мох может расти со всех сторон дерева, в зависимости от условий окружающей среды. Не верьте этому распространенному мифу, иначе заблудитесь в лесу.





Миф 6: Если животные это едят, то и мне можно





В действительности, некоторые ягоды и грибы, которые могут есть птицы и белки, смертельно опасны для человека.





Миф 7: Если кто-то замёрз, надо растереть пострадавшему обмороженные участки и приготовить ему горячую ванну





На самом деле, растирая обмороженные участки, вы можете еще больше повредить кожу, а горячая вода может вызвать шок и навредить людям с обморожением или гипотермией.





Вам надо постепенно согреть замерзшего, накрыв его одеялами и обложив бутылками с теплой водой (положите их также и подмышки).





Миф 8: Если на вас нападает акула, ударьте ее в нос





В действительности, в воде у вас вряд ли получится сильно ударить по носу плывущую акулу.





В редких случаях, когда нападение все-таки происходит, старайтесь держать какой-нибудь твердый предмет между вами и акулой (например, маску или плавательную доску). Если под рукой ничего нет, старайтесь расцарапать акуле глаза и жабры.





Миф 9: Плывите параллельно берегу при попадании в отбойное течение





Попасть в отбойное течение, которое относит вас от берега, ужасно. Действительно, если течение относит вас именно от берега, то в такой ситуации лучше всего плыть параллельно берегу.





Но надо знать, что такое течение чаще всего движется в разных направлениях, а не только от берега в сторону моря. Поэтому, стараясь, чтобы вас не относило, плывите перпендикулярно течению, меняя направления.





Старайтесь не растрачивать силы, и вы убедитесь, что плыть таким образом - это совсем не то, что плыть против течения. Если вам не удается выплыть, держитесь на плаву как можно дольше, пока течение не потеряет силу или не подоспеет помощь.





Миф 10: Навес - это замечательное укрытие





В действительности, строить то или иное укрытие надо, учитывая погодные условия и окружающую обстановку. В жарких солнечных местах вашим спасением будет тень, но там, где прохладно, вас спасет теплое укрытие.





Надо защитить себя от ветра, а также позаботиться о теплой подстилке-кровати, чтобы не замерзнуть на холодной земле ночью.





Навес или шалаш могут защитить от ветра и непогоды, но без надежной подстилки они не обеспечат вас достаточным теплом.



