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26 сентября 16, 21:26
10 мифов о выживании, которые могут стоить жизни
выживание
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Выживание в дикой природе – непростое дело, где нужны знания из реальной жизни.
Всем нам хотелось бы выглядеть героями в критических ситуациях, когда необходимы навыки выживания. Поэтому нам и нравится смотреть по TV реалити-шоу вроде «Последний герой» или «Выжить любой ценой». Но выживание в дикой природе - непростое дело, и тут уж никакое реалити-шоу не поможет. Скорее навредит, т.к. множество правил телевизионного «выживания» - это мифы, верить в которые часто опасно для жизни, пишут Нескучные новости со ссылкой на masterok.

Далее речь пойдёт об укоренившихся убеждениях, другими словами мифах, о выживании, которые скорее погубят, чем спасут вас в чрезвычайной ситуации.

Миф 1: Вы можете высосать яд из места змеиного укуса

На самом деле змеиный яд сразу же попадает в кровь, а не скапливается в месте укуса. Кроме того, во рту находится множество бактерий, и вы просто добавите все гадости из своего рта в рану. Кроме того, яд змеи может повредить слизистую вашего рта и пищевод.

Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - это сохранять спокойствие, не позволяя сердцу учащенно биться, удерживать поврежденную конечность ниже уровня сердца и как можно быстрее добраться до больницы.

Миф 2: Столкнувшись с медведем, притворитесь мертвым

На самом деле, столкнувшись с медведем в лесу, лучше всего сразу же остановиться и начинать медленно пятиться от него. Если это произошло в вашем дворе или в том месте, где вы разбили лагерь, то вам надо выдать себя за крупный объект (раскиньте руки в стороны, распахните куртку) и громко кричать. Это должно отпугнуть медведя.

Но в случае, если медведь действительно нападает, ваше поведение должно зависеть от вида медведя и самого нападения. Никогда не притворяйтесь мертвым перед черным медведем (барибалом) - давайте ему отпор.

В большинстве случаев бурый медведь или гризли нападают, лишь защищая себя или своих медвежат. В таком случае они предупреждают, издавая рев, и всем своим видом как бы показывают - не подходи.

Медленно отходите от медведицы, которая защищает или защищается. Если медведь подошел к вам вплотную, падайте на землю животом вниз и, обхватив шею руками, лежите без движения.

В редких случаях, когда медведь нападает без предупреждения (или же, как вам кажется, преследует вас), постарайтесь дать отпор всеми доступными способами.

Миф 3: Если вы потерялись в лесу, то первоочередная задача - найти еду

Это абсолютная ерунда. Вы можете обходиться без еды довольно долго - до шести недель.

Точный период указать невозможно, т.к. это зависит от многих условий, включая состояние вашего здоровья. Но вода и место, где можно укрыться от непогоды - это точно намного важнее.

Миф 4: Жидкость из кактуса спасет вас от жажды

В действительности же, о кактусах вам нужно знать, что существует лишь один вид бочкообразного кактуса, жидкость которого можно добыть и пить без риска для здоровья.

Но жидкость кактусов другого вида содержит токсины, которые могут вызвать рвоту, ускоряя процесс обезвоживания.

Миф 5: Мох растет только с северной стороны дерева

В действительности, мох может расти со всех сторон дерева, в зависимости от условий окружающей среды. Не верьте этому распространенному мифу, иначе заблудитесь в лесу.

Миф 6: Если животные это едят, то и мне можно

В действительности, некоторые ягоды и грибы, которые могут есть птицы и белки, смертельно опасны для человека.

Миф 7: Если кто-то замёрз, надо растереть пострадавшему обмороженные участки и приготовить ему горячую ванну

На самом деле, растирая обмороженные участки, вы можете еще больше повредить кожу, а горячая вода может вызвать шок и навредить людям с обморожением или гипотермией.

Вам надо постепенно согреть замерзшего, накрыв его одеялами и обложив бутылками с теплой водой (положите их также и подмышки).

Миф 8: Если на вас нападает акула, ударьте ее в нос

В действительности, в воде у вас вряд ли получится сильно ударить по носу плывущую акулу.

В редких случаях, когда нападение все-таки происходит, старайтесь держать какой-нибудь твердый предмет между вами и акулой (например, маску или плавательную доску). Если под рукой ничего нет, старайтесь расцарапать акуле глаза и жабры.

Миф 9: Плывите параллельно берегу при попадании в отбойное течение

Попасть в отбойное течение, которое относит вас от берега, ужасно. Действительно, если течение относит вас именно от берега, то в такой ситуации лучше всего плыть параллельно берегу.

Но надо знать, что такое течение чаще всего движется в разных направлениях, а не только от берега в сторону моря. Поэтому, стараясь, чтобы вас не относило, плывите перпендикулярно течению, меняя направления.

Старайтесь не растрачивать силы, и вы убедитесь, что плыть таким образом - это совсем не то, что плыть против течения. Если вам не удается выплыть, держитесь на плаву как можно дольше, пока течение не потеряет силу или не подоспеет помощь.

Миф 10: Навес - это замечательное укрытие

В действительности, строить то или иное укрытие надо, учитывая погодные условия и окружающую обстановку. В жарких солнечных местах вашим спасением будет тень, но там, где прохладно, вас спасет теплое укрытие.

Надо защитить себя от ветра, а также позаботиться о теплой подстилке-кровати, чтобы не замерзнуть на холодной земле ночью.

Навес или шалаш могут защитить от ветра и непогоды, но без надежной подстилки они не обеспечат вас достаточным теплом.

источник: neskuchno-news
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