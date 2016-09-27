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26 сентября 16, 21:47
Знаменитый предсказатель назвал имя будущего президента США
Трамп и Хиллари Клинтон
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Профессор политической истории Аллан Личтмэн уверен, что его предсказания точны и сбудутся с вероятностью в сто процентов.
Профессор Аллан Личтмэн заявил, что на этих выборах в США победу одержит миллиардер Дональд Трамп, передают Нескучные новости со ссылкой на "Российский Диалог".

Предсказатель уже давал точные прогнозы на исход выборов с 1984 по 2012 годы в США. Личтмэн разработал авторскую методику предсказаний, получившую название "Ключи от Белого дома". Основная задача разработки - определение будущего победителя предвыборной гонки.

Профессор оценивал всех кандидатов предвыборной гонки в США по различным критериям, таковых было 13. После того, как Аллан Личтмэн полностью проанализировал предвыборную схватку -2016 кандидатов в президенты США и кампании каждого из них, он сказал, что на поражение демократов указывают 5 из 13 "ключей".

Среди минусов профессор назвал недостаток харизмы у Хиллари Клинтон, а среди плюсов республиканцев – победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2014 году.

Личтмэн признался, что за последние 32 года для него нынешний прогноз был самым сложным. Предсказатель, явно симпатизирующий Трампу заявил, что у США никогда не было таких кандидатов, как миллиардер, и, по мнению Личтмэна этот кандидат способен "порвать" существующие с 1860 года исторические шаблоны в США.

Источник: neskuchno-news
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