Клинтон выиграла дебаты.О чем говорили? (ФОТО, ВИДЕО)

Зрители телеканала CNN присудили победу в первых дебатах кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперником которой был республиканец Дональд Трамп. Так, за Клинтон отдали свои голоса 62%, а за Трампа – 27%,

Опрос проводился сразу после дебатов среди аудитории, 41% которой составляли сторонники Демократической партии, а 26% – Республиканской. Остальные зрители не отнесли себя ни к одной из политических партий.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп обсудили создание новых рабочих мест, борьбу с терроризмом и налоги.

Журналисты и наблюдатели говорят, что Хиллари выглядела увереннее, но до самих выборов состоятся еще два раунда дебатов.

Главные тезисы дебатов .

О чем говорили

Хиллари Клинтон, согласно процедуре, первая ответила на вопрос в ходе теледебатов.

Он касался перспектив создания рабочих мест. Клинтон заявила про необходимость поощрения малого бизнеса и развития возобновляемых источников энергии и подчеркнула чудовищную ответственность, лежащую на президенте США.

Кроме того, она пообещала американцам хорошие рабочие места с растущими доходами, повышение минимальной зарплаты и гарантию равной оплаты для работающих женщин, оплачиваемые отпуска по болезни и уходу за ребенком.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал положить конец перемещению рабочих мест из США в другие страны.

"Согласно моему плану, я снижу налоги с 35% до 15% для компаний большого и малого бизнеса. Это даст рост рабочих мест, который не видели со времен Рональда Рейгана", - добавил он.





Также Трамп заявил, что план Клинтон по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" поможет террористам, поскольку рассказывает им о том, что намерены делать США.





"По крайней мере у меня план, как бороться с ИГ", - заявила Клинтон.





"Нет, вы говорите врагу, что собираетесь делать!" - возразил Трамп.





Трамп заявляет, что у него тоже есть план борьбы с ИГ, но что он не будет его публиковать, чтобы не помогать террористам.





Кроме того, республиканец резко высказался по поводу расизма: “афроамериканцы, латиноамериканцы живут в аду, потому что это очень опасно. Ты идешь по улице, тебя подстрелят".





"У нас нет закона и порядка. Мы должны забрать оружие у плохих людей", - заявил Трамп. Он отметил, что нелегальные мигранты владеют оружием в США.





Тема России





Во время дебатов c Дональдом Трампом Хиллари Клинтон коснулась темы кибербезопасности и продолжила линию по обвинению России в атаках на серверы Национального комитета Демократической партии США.





"Я знаю, Трамп хвалит Путина. Путин использует хакеров для вторжения в дела других государств. Это их метод сбора информации. Мы должны дать понять: США не будет смирно сидеть и смотреть на утечку информации. Я была в шоке, когда Трамп предложил России взломать данные американцев. Он не может быть президентом", – заявила кандидат от Демократической партии.





"Нужно заявить Китаю, России, Ирану и всем остальным: у США куда более мощная база, и мы не позволим воровать наши данные", – добавила Клинтон.

Трамп говорит – не важно, кто атаковал Россия или Китай, важно, что Обама не смог защититься.





Взаимные уколы





Клинтон обвинила Трампа в неуплате налогов. По ее словам, Трамп не публикует свою налоговую декларацию, потому что скрывает “кому он должен”.

Трамп ответил, что он опубликует свою декларацию, когда Клинтон опубликует все свои переписки, намекая на скандал с утечкой информации с почты бывшего Госсекретаря.





Клинтон: "Я чувствую, что до конца этого вечера меня обвинят во всем плохом, что когда-то произошло в этом мире". Трамп: "Почему бы и нет?"

"Я гораздо более рассудительный, чем она – тут нет никаких вопросов. И у меня гораздо лучше темперамент, чем у нее… Это мой сильнейший актив... У меня темперамент победителя. У нее такого нет", – заявил Трамп.





Реакция Клинтон на такое заявление Трампа - "Woo! Ok...", вызвала смех в зале.



