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27 сентября 16, 10:40
Провал Европы в Сирии
Сирия
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Вольфганг Ишингер считает, что европейская политика по Сирии стала провалом.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что европейская политика по Сирии стала провалом, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

"То, что происходит в Сирии, является позором для Европы, - заявил он изданию Handelsblatt. - Слишком просто показывать пальцем на русских или американцев". Европейцы "допустили провал, так как не смогли осознать свою ответственность". Ишингер, как говорится далее, потребовал "посредством политических и экономических стимулов принудить воюющие стороны изменить свои точки зрения".

"Европа могла бы дать обещание инвестировать десятки миллиардов в восстановление Сирии в случае соблюдения режима прекращения огня", - полагает он.

Помимо этого, Ишингер обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он "использует последние месяцы американской администрации президента Барака Обамы для того, чтобы при помощи "стенобитного орудия" громить Pax Americana (мир по-американски. - Прим. ред.)".

"Путин хочет создать иной мировой порядок и делает ставку на то, что уже в 2017 году он сможет на равных заключить стратегическую сделку со следующим американским президентом", - считает дипломат.

Inopressa
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