Провал Европы в Сирии

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что европейская политика по Сирии стала провалом, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

"То, что происходит в Сирии, является позором для Европы, - заявил он изданию Handelsblatt. - Слишком просто показывать пальцем на русских или американцев". Европейцы "допустили провал, так как не смогли осознать свою ответственность". Ишингер, как говорится далее, потребовал "посредством политических и экономических стимулов принудить воюющие стороны изменить свои точки зрения".

"Европа могла бы дать обещание инвестировать десятки миллиардов в восстановление Сирии в случае соблюдения режима прекращения огня", - полагает он.

Помимо этого, Ишингер обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он "использует последние месяцы американской администрации президента Барака Обамы для того, чтобы при помощи "стенобитного орудия" громить Pax Americana (мир по-американски. - Прим. ред.)".

"Путин хочет создать иной мировой порядок и делает ставку на то, что уже в 2017 году он сможет на равных заключить стратегическую сделку со следующим американским президентом", - считает дипломат.