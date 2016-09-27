Трамп оспаривает победу Хиллари Клинтон в дебатах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не согласился, что на теледебатах победу одержала его соперница Хиллари Клинтон и в доказательство привел рейтинги других СМИ и аналитических агентств.

Согласно опросу CNN, Клинтон поддержали 62 процента зритей, а Трампа - 27 процентов.

Трамп в Twitter опубликовал сразу несколько итогов опроса общественного мнения от различных СМИ и аналитических агентств, в каждом из которых победу одержал он.

"Спасибо вам. Новые опросы, подтверждающие победу. Вместе мы снова сделаем Америку великой", - подписал Трамп.