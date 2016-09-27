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27 сентября 16, 11:19
Трамп оспаривает победу Хиллари Клинтон в дебатах
Трамп
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Кандидат от республиканцев привел опросы, согласно которым победил он.
Кандидат от республиканцев привел опросы, согласно которым победил он.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не согласился, что на теледебатах победу одержала его соперница Хиллари Клинтон и в доказательство привел рейтинги других СМИ и аналитических агентств.

Согласно опросу CNN, Клинтон поддержали 62 процента зритей, а Трампа - 27 процентов.

Трамп в Twitter опубликовал сразу несколько итогов опроса общественного мнения от различных СМИ и аналитических агентств, в каждом из которых победу одержал он.

"Спасибо вам. Новые опросы, подтверждающие победу. Вместе мы снова сделаем Америку великой", - подписал Трамп.
Korrespondent
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