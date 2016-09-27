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27 сентября 16, 11:49
Греция отправила лодку с беженцами восвояси
мигранты
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Греция в первый раз после апрельского соглашения о беженцах между ЕС и Анкарой отправила приплывших мигрантов обратно.

Такие сведения передает Deutsche Welle. Выяснилось, что 70 человек, которые приплыли на лодке к берегам Греции, развернули курсом на родину.

При этом все "гости" оказались мужчинами, 50 человек – уроженцы Пакистана. Кроме этого, среди беженцев были и жители Шри-Ланки, Алжира, Марокко. Все 70 граждан не подавали специальных документов на получение соответствующего статуса или получили отказ.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем в Германии началась исламофобия. Большинство немцев недовольны растущим количеством мигрантов в стране. В последнее время жителям ФРГ кажется, что они находятся не у себя на родине, а в гостях.
URA-Inform
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