Греция отправила лодку с беженцами восвояси

Такие сведения передает Deutsche Welle. Выяснилось, что 70 человек, которые приплыли на лодке к берегам Греции, развернули курсом на родину.

При этом все "гости" оказались мужчинами, 50 человек – уроженцы Пакистана. Кроме этого, среди беженцев были и жители Шри-Ланки, Алжира, Марокко. Все 70 граждан не подавали специальных документов на получение соответствующего статуса или получили отказ.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем в Германии началась исламофобия. Большинство немцев недовольны растущим количеством мигрантов в стране. В последнее время жителям ФРГ кажется, что они находятся не у себя на родине, а в гостях.