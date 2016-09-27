На Тайване бушует очередной тайфун, есть пострадавшие - Фото

Третий за сентябрь тайфун достиг побережья Тайваня, в результате чего травмированы по меньшей мере 32 человека, пишет во вторник, 27 сентября, Reuters.





После того, как тайфун достиг побережья острова, на территорию Тайваня обрушились сильный ветер и дождь. По данным Центрального чрезвычайного операционного центра, 32 человека получили ранения, эвакуированы более 5 300 человек, более 950 тысяч семей остались без электроснабжения.





Синоптики прогнозируют, что шторм потеряет силу после того, как достигнет материкового Китая.





Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября на Тайване эвакуировали туристов из-за тайфуна.