Запад к Сирии относится также цинично как Сталин

Запад и весь мир относительно Сирии живет по принципу Иосифа Сталина "Смерть одного человека - трагедия, смерить миллиона - статистика", пише Financial Times.

Издание отмечает, чтоэто высказывание Сталина считается лучшим примером бесчеловечности тоталитаризма, полной противоположностью гуманизму и либеральным ценностям Запада.

Но в том, что касается Сирии, Запад живет по этому принципу Сталина. И весь остальной мир тоже, пишет газета.

"Сначала (гражданской войны в Сирии - ред.) там погибли 50 тысяч человек. В следующем году уже 100 тысяч. Годом позже - 200 тысяч. Сейчас эта цифра возможно превышает 400 тысяч. Но неизменным остается тот факт, что статьи о Сирии не привлекают особого внимания", - пишет газета.

Западные политики учитывают эти настроения в обществе. Те из них, кто был убежден, что временные всплески озабоченности общества тем, что происходит в Сирии, не сойдут на нет, и соответственно выстраивали свою политику по отношению к этому конфликту, оказывались наказанными избирателями.

Президент США Барак Обама, например, подвергается критике одновременно за то, что он слишком бездушен и слишком отзывчив в том, что касается Сирии.

Многие американские либералы убеждены, что его нежелание вмешаться в конфликт и остановить кровопролитие останется серьезным пятном на его репутации.

Но президент США также подвергается резким нападкам правых за то, что он хочет, чтобы Америка приняла больше сирийских беженцев.

Теперешнее возмущение российской бомбардировкой гуманитарного конвоя в Сирии многим кажется поворотным пунктом, отмечает FT. Но опыт последних лет указывает на то, что всплеск интереса к событиям в Сирии вскоре вновь перейдет в равнодушие.

Америка может остановить кровопролитие в Сирии, лишь прибегнув к масштабной интервенции с применением наземных войск. Нет никаких оснований полагать, что после войн в Афганистане и Ираке американское общественное мнение поддержит такое развитие событий.

Не менее острой оказалась и проблема с сирийскими беженцами.

Учитывая, что Великобритания решила выйти из состава ЕС, что Трамп приближается к Белому дому, а политическое будущее Ангелы Меркель оказалось под вопросом, было бы глупо игнорировать риск того, что политика открытых дверей для сирийских беженцев может привести к росту популярности крайне правых партий в странах Запада.

Из всего этого можно сделать лишь очень грустный вывод: для того, чтобы продолжать проводить либеральную политику у себя дома, западным политикам придется смириться с полным поруганием либеральных принципов за рубежом, пишет Financial Times.