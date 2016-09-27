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27 сентября 16, 12:30
Взрывы в Дрездене (ФОТО)
Дрезден
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Целью взрыва были мечеть и международный конгресс-центр.
Взрывы в Дрездене прозвучали в понедельник вечером, 26 сентября, сообщает DW. Целью атаки были здание мечети и Международный конгресс-центр. Полиция считает, что мотивом может быть ненависть к иностранцам.
 
До сих пор никто не взял на себя ответственность за случившееся, однако правоохранительные органы исходят из того, что мотивом взрыва могла стать ненависть к иностранцам, сообщил глава полиции Дрездена Хорст Кречмар.
 
На месте происшествия были найдены самодельные взрывные устройства. В мечети в момент взрыва находился имам с женой и двумя детьми. Из здания конгресс-центра были эвакуированы посетители бара.
 
Как сообщалось,  в субботу, 24 сентября прогремел взрыв в Будапеште. В результате пострадали два человека.
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Korrespondent
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