Путин на танке расчищает дочери место под парковку - Видео

В Израиле компания Pango сняла рекламный ролик, герои которого – президент России Владимир Путин и его дочь.



На видео дочь Путина едет на красном кабриолете по Москве, нецензурно выражаясь в поисках свободного места для парковки. Она звонит отцу, воюющему в это время в Алеппо, и просит помочь ей с решением проблемы.





Путин-папа, чтобы помочь дочери, расталкивает танком автомобили в Москве, освобождая дочери место для парковки.





После этого, Pango (компания, предоставляющая возможность оплачивать парковку с помощью мобильной аппликации) уверяет, что справится с подобной проблемой не хуже Путина.





Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика





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