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27 сентября 16, 13:10
Путин на танке расчищает дочери место под парковку - Видео
Путин
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В ролике президент РФ на танке расчищает дочери место под парковку.
В ролике президент РФ на танке расчищает дочери место под парковку.

В Израиле компания Pango сняла рекламный ролик, герои которого – президент России Владимир Путин и его дочь.

На видео дочь Путина едет на красном кабриолете по Москве, нецензурно выражаясь в поисках свободного места для парковки. Она звонит отцу, воюющему в это время в Алеппо, и просит помочь ей с решением проблемы.

Путин-папа, чтобы помочь дочери, расталкивает танком автомобили в Москве, освобождая дочери место для парковки.

После этого, Pango (компания, предоставляющая возможность оплачивать парковку с помощью мобильной аппликации) уверяет, что справится с подобной проблемой не хуже Путина.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал Корреспондент.net, гонку Трампа и Клинтон высмеяли в Симпсонах. 
Korrespondent
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