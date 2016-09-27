Эро: Иран и Россия должны остановить Асада

В интервью газете Le Monde министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро предписывает Москве и Тегерану больше не заниматься "двойной игрой в сирийском конфликте" и излагает французскую позицию по Сирии.

"Возникает вопрос, - сказал Эйро: - нет ли у Асада стратегического замысла поиграть в раздел страны, взяв Алеппо, часть которого осаждена и замучена голодом, и восстановить контроль над тем, что "полезно для Сирии" (Латакия, Дамаск, Хомс, Алеппо)? Дамаск под предлогом любого осложнения в осуществлении режима прекращения огня, о котором договорились США и Россией, неистово бомбит Алеппо. Ясно, что режим хочет заставить этот мученический город капитулировать и выдворить оттуда враждебную ему часть населения, чтобы заменить ее другой частью, верной ему".

"Какова позиция Франции?" - спросили журналисты.

"Франция выступает за перемирие, закрепляющее длительное прекращение огня, что открыло бы доступ для гуманитарной помощи и создало условия для возобновления переговоров в пользу мира", - сказал министр.

"Крестные отцы режима, Иран и особенно Россия, могут остановить руку Асада. Они должны выйти из своей двойной игры", - заявил Эйро.

"Происходящее в Алеппо представляет собой военные преступления. Те, кто могут их остановить, но не делают этого, будут нести ответственность за то, что закрыли глаза на такие преступления, или будут считаться сообщниками", - подчеркнул он.

"Мы ставим в один ряд "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра"), поскольку последняя группировка считает себя частью "Аль-Каиды" (все упомянутые организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). Не станем повторять ошибки прошлого, когда кто-то пытался делать различия между хорошими и плохими террористами, как в Афганистане", - сказал Эйро.

"Создается впечатление, что только радикалы в состоянии эффективно бороться против режима, - отметил министр. - А злобность и жестокость Асада только усиливают экстремизм. Режим также играет на этой двусмысленности. Асад говорит, что бомбит Алеппо, чтобы изгнать террористов. На деле его цель - нанести удар по умеренным, оттого что только они могут собраться вокруг стола переговоров. Именно этого Дамаск желает избежать", - сообщает газета.

"Каковы конкретные предложения Франции?"

"Опыт показал, что из-за отсутствия доверия и коллективного подхода прекращение военных действий постепенно сходило на нет. Всякий раз исключительное управление со стороны Москвы и Вашингтона демонстрировало свои ограничения. Франция предложила создать механизм наблюдения и контроля, который позволил бы вовлечь все заинтересованные страны, в особенности соседей Сирии", - сообщил Эйро.

"Россияне, как и иранцы, высказываются в пользу единой Сирии, - сказал он далее. - Но между словами и делами существует реальное положение вещей. Такова текущая обстановка в Алеппо. Сергей Лавров подтвердил желание России видеть Сирию единой, светской страной, защищающей права меньшинств и с переходным управлением. Но этого не существует. Уже нет никаких переговоров в Женеве. Каждый новый день показывает: Асад никогда не сможет управлять Сирией мирно. Те, кто придерживаются противоположного мнения, в том числе во Франции, ошибаются".

"Армия сирийского режима очень слаба и может снова взять Алеппо лишь при российской поддержке с воздуха", - заявил Эйро. Режим Асада Россия и Иран поддерживают против воли сирийцев. "Мы, со своей стороны, говорим: "Мы поддерживаем страну, которая называется Сирия, и мы поможем ей восстановиться, когда начнется переходный демократический процесс", - заключил глава французского МИДа.