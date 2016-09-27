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27 сентября 16, 13:58
Жители Венеции на лодках не пускали лайнер в лагуну - Видео
венеция
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Волны, которые поднимаются при проходе круизных лайнеров, смещают песчаный грунт и подмывают сваи, говорят активисты.
Волны, которые поднимаются при проходе круизных лайнеров, смещают песчаный грунт и подмывают сваи, говорят активисты.

Тысячи жителей Венеции на лодках встретили протестами очередной круизный лайнер, бороздящий лагуну в непосредственной близости от центра города на воде, сообщает EuroNews.

Более двух тысяч человек пытались преградить путь судну туроператора Thompson.

По словам активистов, волны, которые поднимаются при проходе круизных лайнеров, смещают песчаный грунт и подмывают сваи, на которых стоят знаменитые палаццо и другие здания Серениссимы.

Также протестующие жалуются, что эти суда неэкологичны и портят облик города, закрывая горизонт.

Ранее сообщалось, что венецианские гондолы адаптировали для колясочников.


Korrespondent
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