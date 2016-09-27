Почему Сирию никому не жаль?

"Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика". Это высказывание Сталина часто считают квинтэссенцией бесчеловечности - полной противоположностью гуманных и либеральных ценностей, которые лелеет демократический Запад", - отмечает Гидеон Рахман, обозреватель The Financial Times.

"Но применительно к войне в Сирии Запад все еще живет по завету Сталина. Как и остальной мир. В последние несколько лет я писал много статей о Сирии, полных ужасающей статистики, - отмечает Рахман. - В один год я отметил, что там погибли 50 тыс. человек, через год - 100 тыс., в следующем году - 200 тыс. Теперь это число может превысить 400 тыс. человек. Постоянным остается одно: статьи о Сирии привлекают очень немного читателей".

"Однако время от времени история или изображение индивидуальной трагедии вызывает краткую вспышку сочувствия на Западе. Примерно год назад изображение мертвого тела Алана Курди спровоцировало взрыв сострадания, - вспоминает Рахман. - Было что-то невыносимо трогательное в этой фотографии трехлетнего мальчика, вынесенного морем на берег в Турции, все еще в шортах, ботиночках и футболке. И все-таки в этих вспышках сострадания есть что-то загадочное и капризное. Однажды мой друг, пишущий репортажи о сирийской войне с самого ее начала, заметил: "Я годами публикую в Twitter фотографии мертвых сирийских детей. Обычно никто их не замечает".

"Западным политикам нужно как-то попытаться сформировать политику по Сирии, принимая в расчет эти непредсказуемые колебания чувств общественности между безразличием и случайными вспышками сострадания. Те лидеры, которые строили свою политику на предположении, что сострадание их избирателей продержится долгие месяцы, в общем-то, были наказаны", - указывает автор. Рахман напоминает, что Хиллари Клинтон недавно пришлось публично извиниться за свою миграционную политику, а Барака Обаму обвиняют то в бессердечности, то в излишнем сочувствии.