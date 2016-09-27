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27 сентября 16, 15:28
КНДР заявила о завершении разработки ядерного оружия
Ким Чен Ын
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Трудовая партия Кореи послала ядерщикам "горячие поздравления".
Трудовая партия Кореи послала ядерщикам "горячие поздравления".

Северная Корея завершила разработку ядерного оружия. Об этом заявило посольство КНДР в Москве, передает Интерфакс.

"Об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия. Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна, в основном, завершила разработку ядерного оружия", - заявили в посольстве.

В заявлении дипмиссии отмечается, что в связи с успешными испытаниями ЦК Трудовой партии Кореи послал ядерщикам "горячие поздравления".

Ранее в Пхеньяне заявили, что ядерные испытания Северной Кореи направлены против США. При этом отмечалось, что КНДР не намерена наносить первый удар. 

КНДР провела ядерные испытания, пятые в своей истории, 9 сентября. Мощность взорванной бомбы зарубежные военные оценивали в 10 килотонн.

ООН расктиковала действия Пхеньяна и пообщела рассмотреть нове санкции.

США допустили, что могут принять против КНДР односторонние меры, а также согласованные меры вместе с Японией и Южной Кореей.

13 сентября стало известно, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Б-1 пролетели примерно в 100 км от границ КНДР.
Korrespondent
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