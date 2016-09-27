Путин возвращает Кириенко замом своей администрации?

Владимир Путин перетасовывает старую гвардию. Президент хочет выяснить, кто может подойти на роль его преемника, считает обозреватель Der Standard Андре Баллен.

"Киндерсюрприз" в Кремле: в конце минувшей недели поползли слухи о назначении экс-премьера Сергея Кириенко на должность заместителя главы президентской администрации. Казалось бы, ничем не примечательная должность, но на деле - один из ключевых постов, ведь тот, кто его занимает, расставляет акценты российской внутренней политики и принимает важные кадровые решения. Назначение Кириенко было бы сюрпризом - как в свое время стало его назначение премьер-министром", - замечает Баллен. В 1998 году Кириенко было 35 - он стал самым молодым премьером в истории России - и самым несчастливым, замечает автор: вскоре после его назначения на страну обрушился дефолт.

Кириенко называет информацию о своем возможном назначении "слухами" - однако аналогичные "слухи" о назначении Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы оказались правдой, сообщает издание. "В России гадают, означает ли новый пост для 52-летнего Володина карьерный рост или, наоборот, ступеньку вниз". Так, политолог Александр Морозов говорит о понижении в должности и объясняет это тем, что Володин не принадлежит ни к одному из кланов вокруг влиятельного четырехугольника: Игорь Сечин (глава "Роснефти"), Виктор Чемезов (глава "Ростеха"), Сергей Шойгу (министр обороны) и премьер Дмитрий Медведев. При этом экономист Владислав Иноземцев считает назначение Володина испытанием и наделяет его статусом кандидата в преемники Путина, говорится в статье.

"На фоне выборов в Госдуму Путин предпринял целый ряд перестановок, главная цель которых - проверить лояльность и способности подчиненных, - и в результате расстался с некоторыми соратниками, достигшими преклонных лет. Больше всего досталось Сергею Белянинову, замешанному в коррупционных скандалах главе Таможенной службы, на место которого заступил бывший офицер спецслужб Владимир Буланин. Другим горькая пилюля понижения в должности была "подслащена" новыми постами. Спикер Госдумы предыдущего созыва Сергей Нарышкин возглавил СВР. (...) Сергея Иванова, долгое время входившего в ближайшее окружение Путина, на посту главы Администрации президента сменил Антон Вайно, бюрократ без политических амбиций. Иванов продолжает оставаться советником президента", - сообщает журналист.

В 2018 году сегодняшний хозяин Кремля, скорее всего, будет участвовать в президентских выборах, а вот в 2024 - если в конституцию снова не будут внесены изменения - он должен будет освободить президентское кресло. "В 2008 году Путин уже устраивал аналогичный кастинг, выбирая того, кто "попридержит" для него место", - пишет Баллен.

В качестве новых кандидатов в СМИ фигурирует недавно назначенный губернатором Тульской области Алексей Дюмин и глава Калининградской области Евгений Зиничев - оба в прошлом были телохранителями Путина. "В России с интересом следят за развитием ситуации и в Следственном комитете. Если его главе, однокашнику Путина Александру Бастрыкину действительно придется уйти, тот, кто займет его место, может войти в круг претендентов на роль преемника", - замечает автор.