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27 сентября 16, 15:42
Путин возвращает Кириенко замом своей администрации?
Сергей,Кириенко
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Владимир Путин перетасовывает старую гвардию, желая выяснить, кто может подойти на роль преемника. "Киндерсюрприз" в Кремле: поползли слухи о назначении экс-премьера Сергея Кириенко на должность заместителя главы президентской администрации.

Владимир Путин перетасовывает старую гвардию. Президент хочет выяснить, кто может подойти на роль его преемника, считает обозреватель Der Standard Андре Баллен.

"Киндерсюрприз" в Кремле: в конце минувшей недели поползли слухи о назначении экс-премьера Сергея Кириенко на должность заместителя главы президентской администрации. Казалось бы, ничем не примечательная должность, но на деле - один из ключевых постов, ведь тот, кто его занимает, расставляет акценты российской внутренней политики и принимает важные кадровые решения. Назначение Кириенко было бы сюрпризом - как в свое время стало его назначение премьер-министром", - замечает Баллен. В 1998 году Кириенко было 35 - он стал самым молодым премьером в истории России - и самым несчастливым, замечает автор: вскоре после его назначения на страну обрушился дефолт.

Кириенко называет информацию о своем возможном назначении "слухами" - однако аналогичные "слухи" о назначении Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы оказались правдой, сообщает издание. "В России гадают, означает ли новый пост для 52-летнего Володина карьерный рост или, наоборот, ступеньку вниз". Так, политолог Александр Морозов говорит о понижении в должности и объясняет это тем, что Володин не принадлежит ни к одному из кланов вокруг влиятельного четырехугольника: Игорь Сечин (глава "Роснефти"), Виктор Чемезов (глава "Ростеха"), Сергей Шойгу (министр обороны) и премьер Дмитрий Медведев. При этом экономист Владислав Иноземцев считает назначение Володина испытанием и наделяет его статусом кандидата в преемники Путина, говорится в статье.

"На фоне выборов в Госдуму Путин предпринял целый ряд перестановок, главная цель которых - проверить лояльность и способности подчиненных, - и в результате расстался с некоторыми соратниками, достигшими преклонных лет. Больше всего досталось Сергею Белянинову, замешанному в коррупционных скандалах главе Таможенной службы, на место которого заступил бывший офицер спецслужб Владимир Буланин. Другим горькая пилюля понижения в должности была "подслащена" новыми постами. Спикер Госдумы предыдущего созыва Сергей Нарышкин возглавил СВР. (...) Сергея Иванова, долгое время входившего в ближайшее окружение Путина, на посту главы Администрации президента сменил Антон Вайно, бюрократ без политических амбиций. Иванов продолжает оставаться советником президента", - сообщает журналист.

В 2018 году сегодняшний хозяин Кремля, скорее всего, будет участвовать в президентских выборах, а вот в 2024 - если в конституцию снова не будут внесены изменения - он должен будет освободить президентское кресло. "В 2008 году Путин уже устраивал аналогичный кастинг, выбирая того, кто "попридержит" для него место", - пишет Баллен.

В качестве новых кандидатов в СМИ фигурирует недавно назначенный губернатором Тульской области Алексей Дюмин и глава Калининградской области Евгений Зиничев - оба в прошлом были телохранителями Путина. "В России с интересом следят за развитием ситуации и в Следственном комитете. Если его главе, однокашнику Путина Александру Бастрыкину действительно придется уйти, тот, кто займет его место, может войти в круг претендентов на роль преемника", - замечает автор.

Inopressa
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