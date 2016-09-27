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27 сентября 16, 17:38
Британия заблокирует создание армии Евросоюза
НАТО
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В Лондоне заявляют, что ряд европейских стран против армии Еврсоюза.
В Лондоне заявляют, что ряд европейских стран против армии Еврсоюза.

Великобритания будет противостоять каким бы то ни было планам создать армию Евросоюза, поскольку это может подорвать роль НАТО, заявил министр обороны сэр Майкл Фэллон.

"НАТО должна оставаться краеугольным камнем нашей обороны и обороны Европы", - заявил он в преддверии неофициальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в столице Словакии Братиславе.

Франция и Германия намереваются на этой встрече продвигать идею большей военной кооперации. Президент Европарламента Мартин Шульц уже заявил, что у Британии не будет права вето по этому вопросу.

Британия сохраняет за собой право вето до тех пор, пока окончательно не покинет ряды ЕС.
Однако, по словам Фэллона, Британия - не единственная страна, не согласная с созданием европейской оборонной структуры.

Выступая в Братиславе, он сказал, что Британия остается приверженной идее европейской безопасности, несмотря на решение выйти из состава ЕС, и указал, что Евросоюзу необходимо привести в соответствие свои возможности на фоне проблем современного мира, таких как терроризм и миграция.

"Однако мы будем продолжать противиться созданию армии ЕС или же европейских штабов, что по сути подорвет НАТО", - сказал Фэллон.

Основанная в 1949 году Организация Североатлантического договора (НАТО) является военно-политическим союзом, в который входят 28 стран, включая Британию, США, Германию, Канаду и Турцию. Его целью является коллективная защита членов альянса от возможной агрессии третьей страны.

На вопрос, сможет ли Великобритания заблокировать создание единой европейской армии, британский министр обороны заявил, что другие страны европейского блока разделяют опасения Британии.

"Здесь нет большинства в вопросе армии ЕС. Есть ряд стран, которые, как и мы, полагают, что это вторгается в суверенитет отдельных стран-членов, - сказал Фэллон. - Мы согласны в том, что Европе надо удвоить усилия перед лицом терроризма, перед лицом миграции, но просто дублирование или подрыв НАТО - это неверный к тому путь".
Korrespondent
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