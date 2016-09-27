Взрыв в Нью-Йорке, уничтожен жилой дом - Фото

В нью-йоркском районе Бронкс прогремел взрыв, который уничтожил небольшой многоквартирный дом, сообщает местный телеканал Pix11.com.

Пострадали пять человек - пожарный и четверо полицейских. Они прибыли после поступившего сообщения об утечке бытового газа. Последовавший за этим взрыв вызвал обвал крыши здания. Вся округа была накрыта дымом.

Позже пожарный скончался в больнице.

Полиция заявляет, что в доме находилась подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков. На месте происшествия работали более 100 пожарных.



