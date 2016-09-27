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27 сентября 16, 18:13
Взрыв в Нью-Йорке, уничтожен жилой дом - Фото
утечка газа
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Причиной взрыва стала утечка газа в нарколаборатории.
В нью-йоркском районе Бронкс прогремел взрыв, который уничтожил небольшой многоквартирный дом, сообщает местный телеканал Pix11.com.
 
Пострадали пять человек - пожарный и четверо полицейских. Они прибыли после поступившего сообщения об утечке бытового газа. Последовавший за этим взрыв вызвал обвал крыши здания. Вся округа была накрыта дымом. 
 
Позже пожарный скончался в больнице.
 
Полиция заявляет, что в доме находилась подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков. На месте происшествия работали более 100 пожарных.
 
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Korrespondent
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