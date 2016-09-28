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28 сентября 16, 09:27
Войска Асада снова штурмуют Алеппо
Алеппо
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Войска режима президента Башара Асада и их союзники из России во вторник вечером, 27 сентября, сделали самый масштабный наземный штурм на нескольких фронтах против оппозиционных сил в Алеппо.

В результате чего, более 250 тысяч гражданских лиц оказались в ловушке в осажденном городе, где в результате интенсивной бомбардировки были убиты сотни людей. Как сообщает Reuters, в связи с чем в Соединенных Штатах Америки заявили, что нападение на Алеппо является доказательством того, что Асад и его российские союзники отказались от международного мирного процесса.

В Белом доме обвинили Москву и Дамаск в "варварстве" и военных преступлениях, поскольку они атакуют мирное население, медицинских работников и гуманитарные миссии. В Вашингтоне напомнили, что только за вчерашний день за один воздушный налет в результате обрушения здания погибли 12 человек из двух семей. Таким образом, число погибших в оппозиционных районах возросло до более чем 30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сирийским повстанцам в понедельник утром, 26 сентября, удалось отбить часть территории лагеря беженцев Хандарат к северу от Алеппо. В результате атаки, которая началась еще накануне вечером, оппозиция взяла под свой контроль территорию лагеря. Был открыт минометный огонь по правительственным позициям, после чего армии пришлось оставить часть лагеря.
URA-Inform
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