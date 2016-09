На восточный Китай обрушился тайфун Меги (ФОТО, ВИДЕО)

Тайфун Меги обрушился на побережье восточнокитайской провинции Фуцзянь. Как сообщает в среду, 27 сентября, агентство Синьхуа, основной удар стихии пришелся на город Цюаньчжоу.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигла 118,8 километров в час. Синоптики считают, что Меги может затронуть также южную провинцию Гуандун.

: #TyphoonMegi shows his true power. #Typhoon #Megi #Taiwan #Tajvan pic.twitter.com/lk2W93rQGo

Past midnight and Typhoon Megi is still wreaking destruction on Taiwan, as seen hours earlier from bathroom window. pic.twitter.com/iXGrTQSPIa

— Chris Taylor (@chrisvtaylor) 27 сентября2016 г.









Flying bicycles (fortunately secured) in #Taiwan this morning at the landfall of typhoon #Megi https://t.co/LSavtxIX5f cc: @StormHour pic.twitter.com/DJMfJaIku7

— Massimo (@Rainmaker1973) 27 сентября2016 г.