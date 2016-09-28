Мисс Вселенная Алисия Мачадо рассказала как Трамп ее унижал

Уроженка Венесуэлы Алисия Мачадо, ставшая Мисс Вселенной в 1996 году, обвинила кандидата в президенты СШАДональда Трампа в грубом поведении и оскорблениях. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Lenta.Ru.

По ее словам, когда она набрала вес после конкурса красоты, Трамп стал называть ее "Мисс домашнее хозяйство" и "Мисс Пигги" (героиня "Маппет-шоу").





"Он был очень агрессивен и груб. Он вел себя со мной плохо... Больше нельзя мириться с оскорблениями Трампа в адрес всех женщин и уроженцев Латинской Америки", - заявила королева красоты.





Напомним, что Трампа в унижении Мачадо обвинила в ходе дебатов его соперница Хиллари Клинтон.





"Худшее, что он говорил об участии женщин в конкурсах красоты, - что он любит их, поддерживает и проводит с ними время. Но он то называл эту женщину [Мачадо] "Мисс Пигги", то "Мисс домашнее хозяйство", потому что она была латиноамериканкой", - заявила тогда Клинтон.





Она напомнила Трампу, что Мачадо стала гражданкой США и, вероятно, будет голосовать на президентских выбора.

Сам Трамп, комментируя обвинения со стороны Клинтон, заявил в интервью телеканалу Fox, что у Мачадо действительно были "реальные проблемы" с весом.





"Хиллари залезла в прошлое, нашла эту девушку- это было много лет назад - и говорила о ней, как о матери Терезе. И хотя все было не так, это нормально. Хиллари должна была сделать то, что сделала", - рассказал миллиардер.





Мисс Вселенная - ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается контракт сроком на год, в течение которого она ездит по миру с рекламными целями. Трамп купил права на проведение в 1996 году.





Трамп известен своим критическим отношением к латиноамериканским мигрантам. Так, он назвал некоторых мексиканских иммигрантов преступниками и насильниками. Впоследствии он сравнил США со "свалкой" для преступников из Мексики, а также призвал высылать из страны детей нелегальных мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.