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28 сентября 16, 11:59
Мисс Вселенная Алисия Мачадо рассказала как Трамп ее унижал
Алисия Мачадо
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Девушка набрала вес после конкурса красоты, что вызвало критику со стороны миллиардера.
Девушка набрала вес после конкурса красоты, что вызвало критику со стороны миллиардера.

Уроженка Венесуэлы Алисия Мачадо, ставшая Мисс Вселенной в 1996 году, обвинила кандидата в президенты СШАДональда Трампа в грубом поведении и оскорблениях. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Lenta.Ru.

По ее словам, когда она набрала вес после конкурса красоты, Трамп стал называть ее "Мисс домашнее хозяйство" и "Мисс Пигги" (героиня "Маппет-шоу").


"Он был очень агрессивен и груб. Он вел себя со мной плохо... Больше нельзя мириться с оскорблениями Трампа в адрес всех женщин и уроженцев Латинской Америки", - заявила королева красоты.

Напомним, что Трампа в унижении Мачадо обвинила в ходе дебатов его соперница Хиллари Клинтон.

"Худшее, что он говорил об участии женщин в конкурсах красоты, - что он любит их, поддерживает и проводит с ними время. Но он то называл эту женщину [Мачадо] "Мисс Пигги", то "Мисс домашнее хозяйство", потому что она была латиноамериканкой", - заявила тогда Клинтон.

Она напомнила Трампу, что Мачадо стала гражданкой США и, вероятно, будет голосовать на президентских выбора.
 
Сам Трамп, комментируя обвинения со стороны Клинтон, заявил в интервью телеканалу Fox, что у Мачадо действительно были "реальные проблемы" с весом.

"Хиллари залезла в прошлое, нашла эту девушку- это было много лет назад - и говорила о ней, как о матери Терезе. И хотя все было не так, это нормально. Хиллари должна была сделать то, что сделала", - рассказал миллиардер.

Мисс Вселенная - ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается контракт сроком на год, в течение которого она ездит по миру с рекламными целями. Трамп купил права на проведение в 1996 году.

Трамп известен своим критическим отношением к латиноамериканским мигрантам. Так, он назвал некоторых мексиканских иммигрантов преступниками и насильниками. Впоследствии он сравнил США со "свалкой" для преступников из Мексики, а также призвал высылать из страны детей нелегальных мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.
Korrespondent
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