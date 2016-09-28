Россия превратит Алеппо в еще один Грозный

"За год российского воздушного наступления в Сирии стало ясно, что истощенные войска ее союзника Башара Асада не могут сопроводить ее авиаудары продвижением на местности, - пишет журналист The Financial Times Дэвид Гарднер. - То, как Москва решила справиться с этим недостатком личного состава, сейчас наглядно демонстрируется в Алеппо: она увеличила жестокость бомбардировок, чтобы уничтожить свою мишень, превратить контролируемый повстанцами восток сирийской торговой столицы в Грозный этой безжалостной войны".

Автор называет "неотъемлемой частью сирийского кошмара" тот факт, что "новая спираль бойни раскручивается на фоне соглашения о перемирии, которое российские дипломаты выторговали с некоторым двуличием".

Во время сердитых сцен в Совбезе ООН в Нью-Йорке посол США Саманта Пауэр осудила Россию за "варварство"; Мэтью Райкрофт, ее британский коллега, говорил о "военных преступлениях"; Франсуа Делаттр, французский посол, сказал: "Алеппо для Сирии - то же, что Сараево для Боснии и Герника для испанской [гражданской] войны", - передает корреспондент. Пожалуй, даже по стандартам войны, уже погубившей полмиллиона человек и выгнавшей из домов половину населения страны, происходящее в Алеппо может обернуться чем-то еще худшим, полагает Гарднер.

"Похоже, Россия, придя к выводу, что ее сирийские и иранские союзники на местах не в состоянии занять часть Алеппо, контролируемую повстанцами, планирует стереть город с лица земли", - говорится в статье.

"При этом Виталий Чуркин, российский посол в ООН, восхваляет режим Асада за его "завидную сдержанность". Как когда-то говорил Тацит: "Они создают пустыню и называют это миром". Будет ли мировая общественность сидеть сложа руки перед лицом этого нового Грозного - истребления, которое останется позором в анналах истории?" - заключает автор.