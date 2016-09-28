Кремль считает что Трамп победил на дебатах

За первым раундом предвыборных дебатов в США в понедельник следили не только рекордное количество американцев, но и медийная машина Кремля, пишет в своей статье в Foreign Policy журналистка Юлия Йоффе. "В России тогда была глубокая ночь, но записи в "Твиттере" все появлялись и появлялись, четко обнажая, как всегда, на чьей стороне Кремль на этих выборах. Как минимум, это демонстрирует, как хорошо гармонируют политические позиции Трампа и Москвы. А если читать между строк, станет ясно, какого мнения российское правительство о Хиллари Клинтон", - говорится в статье.

Например, газета "Известия" выложила в соцсети такую цитату: "Трамп: США не должны быть мировым полицейским".

Йоффе комментирует: "Российский президент Путин почти на всем протяжении своего правления яростно нападает на роль Америки в качестве полицейского или единственного полюса мира. А теперь один из двух человек, имеющих шансы стать следующим президентом США в январе, говорит это за Путина".

Автор продолжает: "А вот нечто совершенно особенное и типичное для стиля работы этих СМИ. Англоязычное информагентство "Спутник", целиком принадлежащее Кремлю и контролируемое им, приводит слова эксперта Уэйна Мэдсена, что приход Трампа на президентский пост - "единственный способ, благодаря которому мы увидим окончание сирийской гражданской войны". Автор отмечает: в "Википедии" сказано, что Мэдсена "называют автором конспирологических теорий".

RT выложила цитату: "Вы не знаете, кто взломал DNC". Йоффе считает: "Кандидат, извлекший наибольшую выгоду из хакерской атаки, теперь помогает виновникам замести следы, отрицая их роль, а они восхваляют отрицание их роли, словно неопровержимое доказательство их причастности".

"Хотя американцы пока не решили, кто будет руководить ими следующие четыре года, российское правительство явно решило, что это будет бешеный бык, который вместо них разнесет американскую посудную лавку. Но у таких быков есть занятное свойство: иногда им внезапно надоедает крушить посуду, и они мчатся на вас", - пишет Йоффе.