Опубликован перехват разговора боевиков сбивших MH17 - Видео

Нидерланды опубликовали переговоры сепаратистов на Донбассе о Буке, из которого был сбит МН17, передает 112 Украина.

Ранее сегодня Международная группа следователей сообщила, что пусковую установку Бук привезли в Украину из России. Именно ею и сбили малайзийский Боинг рейса MH17.



Перехваченный разговор сепаратистов состоялся 15 июня 2015 года.

"Вспомни, пожалуйста, июль месяц, сбитие "Боинга", помнишь?", - спрашивает один из собеседников.

"Да-да", - отвечает второй.



"Сейчас появляется информация, что выстрел был произведен из населенного пункта Рощино-Зарощино, где-то рядом из Шахтерском. Данная территория была под ними или под нами?.. Зарощинское", - сообщил сепаратист".

"Это наша была территория. Точно наша. Если "укропы" заходили, то плотно там никогда не стояли. Зарощенское - это тут прям рядом с нами... Даю 100 процентов, что его сбили не оттуда", - ответил второй сепаратист.

Напомним, в октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов опубликовал доклад с итогами технической экспертизы. Согласно документу, самолет MH17 сбили ракетой из Бука серии 9М38 с боевой частью 9М314М.

В середине сентября Россия сообщила, что передала Нидерландам необходимые данные и разъяснения, касающиеся технических особенностей зенитного ракетного комплекса Бук.

Однако журналисты Bellingcat назвали российские данные "убогой болтовней".