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28 сентября 16, 16:18
В Германии мечети все чаще становятся объектами нападений
Дрезден
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Помимо взрывов возле мечети в Дрездене 26 сентября, в этом году были и другие инциденты.

Мечети и мусульманские организации в Германии все чаще становятся объектами нападений, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на последние статистические данные полиции. Большая часть нападений, согласно отчету, происходит в западных землях Германии, что связано с тем, что на востоке страны проживает меньше мусульман. Лишь немногие инциденты обретают огласку, отмечает издание.

Так, помимо взрывов возле мечети в Дрездене 26 сентября, не так давно произошли еще два инцидента. В феврале текущего года на площадку строящейся мечети в Лейпциге был подброшен труп свиньи, считающейся в исламе грязным животным. Во втором случае, также в феврале, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор мечети в городе Нойнкирхен в федеральной земле Саарланд, говорится в статье. Полиция посчитала, что в обоих случаях нападавшие действовали из ксенофобских побуждений.

Как следует из ответа правительства ФРГ на запрос партии "Левые", с апреля по июнь в Германии было совершено 14 политически мотивированных преступлений, целью которых становились мечети.

Кроме того, немецкая газета Tageszeitung и организация Correctiv проанализировали статистику Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) начиная с 2001 года, говорится далее. Она также доказывает рост насилия против мусульман: если, к примеру, в 2010 году BKA было известно о 23 нападениях, то в 2014 их количество составило уже 64, а в 2015 году - 75. Больше всего нападений совершалось в Лейпциге, Кёльне, Берлине и Гамбурге.
Inopressa
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