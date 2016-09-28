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28 сентября 16, 16:21
Трамп - это большой ребенок, которому не место в Белом доме
Трамп
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Трамп, кандидат в президенты от республиканцев, демонстрирует словарный запас 13-летнего подростка и ведет себя как недоучившийся школьник.

"То, что Трамп не годится на должность президента США, очевидно. После первого раунда теледуэли с Хиллари Клинтон сам собой напрашивается вопрос: способен ли Трамп вообще вести дебаты?" - пишет Die Presse.

Кандидат от Республиканской партии в президенты такой супердержавы, как США, "демонстрирует словарный запас 13-летнего подростка и ведет себя в соответствии с этим возрастом - особенно тогда, когда его подлавливают на одном из его лживых высказываний. "Неправда", - упрямо надувается Трамп. В ходе неудачных для него теледебатов с Клинтон он вел себя как школьник, недоучивший материал перед экзаменом. Сначала он жаловался на плохо работающий микрофон, затем на ведущего. Он сам - в этом не может быть никаких сомнений - держался "великолепно". Кандидату, демонстрирующему детское поведение и нарциссизм, необразованному грубияну и примитивно мыслящему провокатору не место в Белом доме", пишет автор.

Кристиан Ульч уверен: "Тот, кто голосует за Трампа, рискует погрузить США в изоляцию, ввергнуть их в провинциализм и подвести к краю пропасти ту мировую державу, которую сам Трамп якобы хочет "снова сделать великой". Тот, кто подпустит этого человека к ядерной кнопке, поставит под угрозу безопасность во всем мире".

Возвышению Трампа способствовали накопившиеся злость и разочарование по отношению к политической элите, говорится в статье. "Американцы хотят перемен. Законы периодичности власти через 8 лет президентства демократа Обамы говорят в пользу президента-республиканца. И практически любой другой кандидат от Республиканской партии гарантированно вышел бы победителем из нынешней президентской гонки, поскольку Хиллари Клинтон откровенно не любят. Бывшая первая леди, сенатор и глава Госдепа как никто другой олицетворяет тот самый ненавистный истеблишмент, а ее скользкая, как угорь, профессиональная изворотливость многих скорее отталкивает", - замечает автор публикации. Однако журналист указывает на то, что при всех недостатках Клинтон даже самые заядлые критики кандидата от Демократической партии не могут не отметить ее пригодность для президентской должности - как в интеллектуальном, так и в профессиональном плане. Что она продемонстрировала и в ходе теледебатов с Трампом.

"Однако это было для Клинтон всего лишь победой в теледуэли. Исход битвы за Белый дом будет оставаться неясным до 8 ноября. И на фоне возможной победы Трампа это способно вселить ужас", - пишет в заключение журналист.

Inopressa
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