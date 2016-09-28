Расследование по сбитому Боингу MH17 продлили до 2018 года

Расследование по сбитому самолету Боинг-777 затянется до 2018 года Об этом сообщили во время брифинга по результатам расследования, пишет "Медуза".

"При этом непонятно, действовал ли экипаж "Бука" по приказанию сверху или нет", - отмечает издание. В комиссии утверждают, что сейчас опубликовали данные, с которыми полностью согласны. Но наработок больше.

"Мы хотим предоставить доказательства высоких стандартов, доказательств должно быть достаточно, чтобы привлечь виновных к суду", - цитирует генпрокурора Нидерландов Фреда Вестербека "112 Украина".

Прокурор подчеркнул, что сегодня следствие может предоставить информацию относительно того, какое вооружение было применено и откуда ракеты были запущены.

"На все остальные вопросы нельзя ответить сейчас, нам нужно больше времени".





Напомним, в октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов опубликовал доклад с итогами технической экспертизы. Согласно документу, самолет MH17 сбили ракетой из Бука серии 9М38 с боевой частью 9М314М.





В середине сентября Россия сообщила, что передала Нидерландам необходимые данные и разъяснения, касающиеся технических особенностей зенитного ракетного комплекса Бук.

Однако журналисты Bellingcat назвали российские данные "убогой болтовней".