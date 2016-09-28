Жители Литвы массово покидают страну ради больших денег в ЕС

Каждый час Литву покидает пять человек, передает прибалтийский информационный портал Делфи.

"За день из Литвы мигрирует почти 100 человек; за год - 35 000", - отмечается в публикации со ссылкой на данные литовских ученых.





Сообщается, что большая часть жителей республики уезжает в другие страны Европы на заработки, а оставшиеся в Литве люди не хотят создавать большие семьи. При этом в Литве продолжительность здоровой жизни составляет 66 лет - это самый низкий показатель в Европе.





"В Литве ежегодно сокращается число работающих людей и тех, кто платит налоги, рынок сжимается, снижается число потребителей, распадается бизнес, особенно - в удаленных регионах, все это представляет реальную угрозу для литовской экономики", - делают выводы местные эксперты.





С 1990 года Литва лишилась почти 900 000 жителей, сейчас в стране проживает всего 2,8 миллиона человек.





В июле сообщалось, что численность украинцев уменьшилась почти на три миллиона.





А в прошлом году стало известно, что за год с небольшим Украину покинули миллион человек.





СМИ писали, куда и на какие зарплаты едут украинцы.



