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28 сентября 16, 16:36
Жители Литвы массово покидают страну ради больших денег в ЕС
Литва
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Большая часть жителей республики уезжает в другие страны Европы на заработки.
Большая часть жителей республики уезжает в другие страны Европы на заработки.

Каждый час Литву покидает пять человек, передает прибалтийский информационный портал Делфи.

"За день из Литвы мигрирует почти 100 человек; за год - 35 000", - отмечается в публикации со ссылкой на данные литовских ученых.

Сообщается, что большая часть жителей республики уезжает в другие страны Европы на заработки, а оставшиеся в Литве люди не хотят создавать большие семьи. При этом в Литве продолжительность здоровой жизни составляет 66 лет - это самый низкий показатель в Европе.

"В Литве ежегодно сокращается число работающих людей и тех, кто платит налоги, рынок сжимается, снижается число потребителей, распадается бизнес, особенно - в удаленных регионах, все это представляет реальную угрозу для литовской экономики", - делают выводы местные эксперты.

С 1990 года Литва лишилась почти 900 000 жителей, сейчас в стране проживает всего 2,8 миллиона человек.

В июле сообщалось, что численность украинцев уменьшилась почти на три миллиона.

А в прошлом году стало известно, что за год с небольшим Украину покинули миллион человек.

СМИ писали, куда и на какие зарплаты едут украинцы.
Korrespondent
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