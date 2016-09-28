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28 сентября 16, 21:19
93-летний Шимон Перес после смерти стал донором
Шимон Перес
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Бывший президент Израиля и лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес завещал свою роговицу глаза.
После смерти 93-летнего Шимона Переса его роговица глаза использована для трансплантации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, которое сделали в больнице его сын Хеми и зять Рафи Вальден, передают Нескучные новости.

По словам Вальдена, который был также личным врачом Переса, бывший президент Израиля умер безболезненно.

Ранее Шимон Перес подписал карточку донора в орагнизации "Adi", которая координирует волонтеров для трансплантации органов в израильских клиниках.

Шимон Перес торжественно подписал эту карточку в присутствии 250 человек, которым были пересажены органы.

Как известно, Перес был госпитализирован из-за инсульта две недели назад. Врачи добились определенного прогресса в его состоянии до внезапного ухудшения его здоровья во вторник.

Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 годы. В 1994 году Перес совместно с тогдашним премьером Израиля Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом получил Нобелевскую премию за усилия по достижению мира и вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке.

Источник: neskuchno-news
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