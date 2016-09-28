ФОТО 18+: Первая горячая точка на карте бывшего СССР: Сухуми

По сегодняшний день Абхазия остается непризнанным государством и практически все международное сообщество продолжает рассматривать Абхазию как часть Грузии.





"Ровно 23 года назад, 27 сентября 1993 года я последний раз был в родном Сухуми", - вспоминает трагическую дату блогер Георгий Джахая, передают Нескучные новости.









Сухуми. Дом правительства Абхазии. 1993 год. Фото: ЖЖ.







27 сентября пал Сухуми (столица Абхазии). Защитники Сухуми, долгие 11 дней и ночей практически голыми руками защищавшие наш город от нарушивших перемирие и начавших наступление на Сухуми абхазских и северокавказских боевиков, больше не могли удерживать оборону.





















Десятки тысяч человек начали покидать город, осажденный с 3 сторон. Многие их тех грузин, кто решил остаться и защищать свой дом, в надежде, что у них хорошие отношения с абхазами, были убиты. Грузин убивали по заранее составленным спискам, убивали мирных жителей просто из-за приглянувшегося дома или квартиры, за двойку, полученную в школе в детстве, за то, что когда-то в детстве родителей вызывал к себе директор школы. Убивали показательно, всем напоказ. Убивали днем и ночью.













Так, в результате этнических чисток грузинского населения в Абхазии были убиты тысячи мирных жителей грузинской национальности.





Вечная память всем защитникам Сухуми и мирным жителям, невинно погибшим в этой проклятой войне!



