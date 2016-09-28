Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.98
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.07
USD
25.88
RUB
0.40
EUR
29.26
USD
26.06
RUB
0.41
Новости
Мир
28 сентября 16, 22:37
ФОТО 18+: Первая горячая точка на карте бывшего СССР: Сухуми
Сухуми
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ровно 23 года назад пал Сухуми
По сегодняшний день Абхазия остается непризнанным государством и практически все международное сообщество продолжает рассматривать Абхазию как часть Грузии.

"Ровно 23 года назад, 27 сентября 1993 года я последний раз был в родном Сухуми", - вспоминает трагическую дату блогер Георгий Джахая, передают Нескучные новости.


Сухуми. Дом правительства Абхазии. 1993 год. Фото: ЖЖ.

27 сентября пал Сухуми (столица Абхазии). Защитники Сухуми, долгие 11 дней и ночей практически голыми руками защищавшие наш город от нарушивших перемирие и начавших наступление на Сухуми абхазских и северокавказских боевиков, больше не могли удерживать оборону.





Десятки тысяч человек начали покидать город, осажденный с 3 сторон. Многие их тех грузин, кто решил остаться и защищать свой дом, в надежде, что у них хорошие отношения с абхазами, были убиты. Грузин убивали по заранее составленным спискам, убивали мирных жителей просто из-за приглянувшегося дома или квартиры, за двойку, полученную в школе в детстве, за то, что когда-то в детстве родителей вызывал к себе директор школы. Убивали показательно, всем напоказ. Убивали днем и ночью.



Так, в результате этнических чисток грузинского населения в Абхазии были убиты тысячи мирных жителей грузинской национальности.

Вечная память всем защитникам Сухуми и мирным жителям, невинно погибшим в этой проклятой войне!

Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
В Абхазии проходят массовые протесты
В Германии обосновалась опасная "русская мафия"
Дезинформация - главное оружие Путина
Нападение России на Грузию было "репетицией" Донбасса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
93-летний Шимон Перес после смерти стал донором
noimageЖители Литвы массово покидают страну ради больших денег в ЕС
noimageРасследование по сбитому Боингу MH17 продлили до 2018 года
noimageТрамп - это большой ребенок, которому не место в Белом доме
noimageВ Германии мечети все чаще становятся объектами нападений
Лента новостей
Загрузка...