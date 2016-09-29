США обяжут возместить чернокожим гражданам расовый терроризм

История рабства в США служит основанием для репараций афроамериканцам - "такой вывод содержится в исследовании Рабочей группы экспертов по лицам афроамериканского происхождения при ООН", сообщает The Washington Post.

"В понедельник группа экспертов, в которую входят ведущие юристы по защите прав человека со всего мира, представила результаты своей работы Совету по правам человека ООН, указывая на сохраняющуюся связь между современными проявлениями несправедливости и мрачными главами американской истории", - пишет обозреватель газеты Ишан Тарур.

"Наследие колониальной истории, рабства, расовой зависимости и сегрегации, расового терроризма и расового неравенства в Соединенных Штатах остается серьезным вызовом", - говорится в докладе. "Убийства, совершенные полицейскими в наши дни, и эмоциональные травмы от них напоминают нам о расовом терроре, связанном с линчеванием в прошлом", - цитирует журналист.

Указывая на волну убийств офицерами полиции невооруженных афроамериканцев в прошлом году, эксперты предостерегли от "безнаказанного насилия со стороны государства", которое, по их словам, привело к "кризису прав человека".

Газета сообщает, что группа составила рекомендации, которые носят необязательный характер и, скорее всего, не повлияют на Вашингтон, поскольку расследования по выявлению деталей проведены в США в январе.

Несмотря на существенные перемены в обществе, "идеология, обуславливающая доминирование одной группы над другой, продолжает негативно влиять на гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права афроамериканцев", - говорится в докладе.

Как отмечает Тарур, особое внимание в докладе уделено "внесудебным убийствам, которые были порождением эпохи белого превосходства". "Линчевание, - напоминает автор, - было одной из форм расового терроризма, которая внесла свой вклад в наследие расового неравенства. Тысячи людей африканского происхождения были убиты в ходе жестоких публичных актов, связанных с расовым контролем и господством, и виновники никогда не привлекались к ответственности".

Репарации могут принимать различные формы, включая "формальное извинение, инициативы в области здравоохранения, образовательные программы (...), психологическую реабилитацию, обмен технологиями, финансовую поддержку и аннулирование долгов", говорится в документе.