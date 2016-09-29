Путин сделал Россию и ее граждан изгоями

"Президент Владимир Путин стремительно превращает Россию в государство-изгой", - утверждает The New York Times в редакционной статье. "Его поведение на Украине и в Сирии нарушает не только правила, призванные способствовать миру, а не конфликтам, но и общепринятые в людском обществе приличия", - говорится в статье.

Некоторые западные официальные лица обвинили Россию в военных преступлениях. "Также следует задуматься о новых санкциях в отношении России. Путин, несомненно, будет сопротивляться подобным шагам, используя свое право вето в Совбезе, но, как бы он ни реагировал, США должны поддержать усилия Украины, которая добивается привлечения к ответственности" [виновных в гибели авиалайнера Malaysia Airlines в июле 2014 года над Украиной. - Прим. ред.], считает газета.

"В Сирии Путина, похоже, почти невозможно привлечь к ответу", - считает газета.

В среду госсекретарь США Керри пригрозил отозвать американскую делегацию из американо-российского центра по содействию перемирию в Сирии. "Но это, вероятно, не возымеет особого эффекта, а у Керри мало дипломатических козырей, если они вообще есть", - считает газета.

"Президент Обама давно отказывается санкционировать прямое военное вмешательство в Сирии. Возможно, Путин предполагает, что в последние месяцы своего президентства и в разгаре избирательной кампании в США Обама вряд ли вступит в противоборство с Россией. Но в ситуации, когда оплот повстанцев в Алеппо рискует пасть под натиском правительства, чиновники администрации сказали, что подобные ответные меры снова обдумываются", - пишет газета.

"Путин воображает, что на него возложена миссия по возрождению величия России. И действительно, Россия могла бы стать великой силой, действующей во имя добра. Но его безответственное поведение: убийство мирных граждан в Сирии и на Украине, аннексия Крыма, хакерские атаки на правительственные ведомства США, подавление инакомыслия в своей стране, - все это наводит на мысль, что он вовсе не думает сделаться конструктивным партнером при стремлении к умиротворению", - заключает газета.