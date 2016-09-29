В США предупредили о возможных терактах в России

И не исключено, что это будут города Российской Федерации. Такое мнение, комментируя возможные последствия отмены соглашения России и США по Сирии, высказал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Джон Кирби. По его мнению, экстремистские группы будут использовать вакуум в Сирии, чтобы расширить свои операции.

Без сомнения, нападения на российские города возможны, - отметил он, добавив, что Россия будет отводить войска домой в мешках для трупов, а россияне будут продолжать терять свои ресурсы и даже очень больше ресурсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вины России в катастрофе MH17 не видит. Он заверил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Это всего лишь предварительное расследование и нам по-прежнему нужно продолжать расследование. Мы не видели никаких доказательств, - заявил он в интервью журналистам ВВС.