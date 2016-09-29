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29 сентября 16, 15:31
В США предупредили о возможных терактах в России
Сирия
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Экстремистские группировки из Сирии с большой вероятностью могут расширять географию своих атак.

И не исключено, что это будут города Российской Федерации. Такое мнение, комментируя возможные последствия отмены соглашения России и США по Сирии, высказал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Джон Кирби. По его мнению, экстремистские группы будут использовать вакуум в Сирии, чтобы расширить свои операции.

Без сомнения, нападения на российские города возможны, - отметил он, добавив, что Россия будет отводить войска домой в мешках для трупов, а россияне будут продолжать терять свои ресурсы и даже очень больше ресурсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вины России в катастрофе MH17 не видит. Он заверил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Это всего лишь предварительное расследование и нам по-прежнему нужно продолжать расследование. Мы не видели никаких доказательств, - заявил он в интервью журналистам ВВС.
URA-Inform
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