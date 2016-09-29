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29 сентября 16, 15:45
Администрация Обамы вооружит сирийских повстанцев в пику РФ
повстанцы
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Белый дом пригрозил выйти из переговоров с Россией из-за срыва перемирия в Сирии, в администрации возобновились дебаты о предоставлении повстанцам оружия, чтобы отразить усилившееся российское и сирийское наступление на их оплот в Алеппо.

"Администрация Обамы пригрозила выйти из переговоров с Россией из-за срыва перемирия в Сирии и возобновила внутренние дебаты о предоставлении повстанцам оружия, чтобы отразить усилившееся российское и сирийское наступление на их оплот в Алеппо, заявили американские чиновники", - передает The Wall Street Journal.

"Белый дом приостановил дебаты о вооружениях ранее в этом году, чтобы дать госсекретарю Джону Керри возможность попытаться договориться с российским коллегой о перемирии", - отмечают авторы статьи Адам Энтус и Фелисия Шварц.

"Возобновленные дебаты о "плане "Б", по словам чиновников, главным образом посвящены тому, дать ли добро ЦРУ и их партнерам в регионе на поставки боевых комплексов, чтобы проверенные ЦРУ повстанческие группировки могли наносить удары по сирийским и российским огневым позициям с дальнего расстояния", - говорится в статье.

Администрация Обамы исключила предоставление так называемых ручных минометов - ПЗРК Manpads - повстанцам, но, по словам официальных лиц, рассматривается возможность вооружить их менее мобильными зенитными комплексами, которые будут представлять меньший риск в плане распространения оружия.

"По словам чиновников, стремительность российского и сирийского наступления на Алеппо заставила Белый дом ускорить обсуждение этого вопроса, а высшее руководство - обдумать возможности, которые они прежде не хотели рассматривать всерьез", - говорится в статье.

"Кроме поставок оружия ЦРУ и их партнерами, США подумывают дать зеленый свет своим региональным союзникам, в том числе Турции и Саудовской Аравии, на поставки более мощных вооружений повстанцам", - отмечает газета.

"Некоторые американские чиновники считают, что, возможно, уже слишком поздно и это не окажет какого-либо влияния на театр военных действий, так что администрации стоит рассмотреть возможность непосредственных боевых действий США против режима Асада, чтобы прекратить его кампанию", - говорится в статье.

По прогнозам официальных лиц, в Белом доме будет оказано сильное сопротивление любым вариантам, связанным с прямыми военными действиями США против режима Асада, из-за риска спровоцировать более масштабный конфликт с Россией, передают журналисты.

Военный канал связи, установленный с целью "устранения конфликтных ситуаций" в ходе военно-воздушных операций в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), сохранится, даже если мирные переговоры будут приостановлены, сообщили чиновники.

Inopressa
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