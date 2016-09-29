В США уверены, что Россия прикрывает хакеров

"Официальные лица США все сильнее уверены в том, что хакер, называющий себя Guccifer 2.0, принадлежит к сети отдельных лиц и группировок, от которых Россия держится поодаль, чтобы замаскировать свою причастность к кибервторжениям вроде хищения тысяч документов Демократической партии", - утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на "информированные источники". Журналист Дамьен Палетта напоминает, что этот хакер отрицает, что работал на российское правительство.

"Но официальные лица США и независимые эксперты по безопасности говорят, что этот синдикат - один из самых поразительных элементов предполагаемой все более активной кампании России, которая направлена против видных американских спортсменов, партийных функционеров и командующих вооруженных сил", - говорится в статье.

По словам лиц, проинформированных о расследовании ФБР, США полагают, что к хищению информации причастны, как минимум, две хакерские группировки, связанные с российским правительством и прозванные Fancy Bear и Cozy Bear.

"Источники говорят, что после успешных взломов похищенные данные, по-видимому, передаются трем разным сайтам для публикации. Эти сайты (WikiLeaks, DCLeaks.com и блог, который ведет Guccifer 2.0) с апреля до прошлой недели размещали пакеты украденных данных, по крайней мере, 42 раза", - говорится в статье.

Эксперты полагают, что DCLeaks.com и Guccifer 2.0 часто действуют совместно и напрямую связаны с российскими хакерами.

Со своей стороны, Guccifer 2.0 утверждал в своей переписке с The Wall Street Journal, что хочет разоблачить политическую коррупцию и пролить свет на влияние компаний на политику государств, а также обличить "глобальную электронизацию". (См. статью WSJ "Guccifer 2.0 отрицает причастность России к взлому компьютерных сетей Демократической партии США").

"На прошлой неделе официальные лица Германии сказали, что хакеры пытались проникнуть в компьютерные системы нескольких немецких политических партий. Два чиновника, знакомых с расследованием, говорят, что есть доказательства причастности Fancy Bear к попытке взлома в Германии", - говорится в статье.

По словам аналитиков, Россия, возможно, пытается подорвать доверие к американским институциям: вооруженным силам, избирательной системе, политическим партиям и федеральному правительству в целом, а также испортить их репутацию.

"Российский президент Путин сказал, что огласка американских документов - это услуга обществу. Он отрицал причастность к хакерским атакам, а российские официальные лица сказали, что не вмешиваются в демократический процесс в других странах", - пишет издание.

Между тем, по мнению газеты, первые признаки некой "нарастающей стратегии" возникли в апреле, когда DCLeaks.com опубликовал краденые электронные письма Филипа Бридлава, в то время главнокомандующего НАТО.

"В правительственных кругах США генерал Бридлав был одним из самых ярых критиков России", - пишет газета.

"Официальные лица США и европейских стран полагают, что Россия оттачивает разновидность "гибридных военных действий", которая включает в себя военную тактику, дезинформацию, тайные операции и кибератаки", - пишет издание.