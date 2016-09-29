Россия обозвала оппозицию в Сирии американскими террористами

Представитель российской Минобороны Игорь Конашенков назвал сирийскую оппозицию террористическим интернационалом, подконтрольным США, сообщает Лента.ру.

Ранее сегодня США предупредили о терактах в России и военных потерях в Сирии.

Конашенков назвал это заявление "самым откровенным признанием американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом"".

"Нам хорошо известно, где именно и сколько конкретно в Сирии, в том числе и в провинции Алеппо, находится неафишируемых "специалистов", занимающихся оперативным планированием и руководством операциями боевиков", - заявил он.

Накауне сообщалось о готовности США разорвать с Россией сотрудничество по Сирии, а также о подготовке "более жестких мер" для Сирии.