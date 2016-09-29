Между Хиллари Клинтон и Путиным взаимное недоверие

В ходе предвыборных дебатов в США в понедельник Хиллари Клинтон озвучила свои давние подозрения в отношении Владимира Путина, заявив, что российский президент "ведет по-настоящему жесткую, долгую игру". Для Кремля это недоверие взаимно, отмечает The Wall Street Journal.

"В то время как Путин назвал кандидата от республиканцев Дональда Трампа "колоритным и талантливым человеком", он часто отзывался о Клинтон, кандидате от демократов, в пренебрежительном тоне. Инсайдеры в российском правительстве и бывшие дипломаты говорят, что Кремль считает, что Клинтон открыто следует политике демократизации, которую он рассматривает как угрозу для своего существования", - говорится в статье.

"Клинтон - это воплощение абсолютно однозначной школы либерального интервенционизма, - считает политолог Федор Лукьянов. - Россия видит в этом угрозу своему суверенитету".

"Это опасение отражает широко распространенную в Кремле точку зрения. Российское правительство давно критически относилось к продемократическим революциям, на Ближнем Востоке или соседней Украине. Российские чиновники часто обвиняют Вашингтон в следовании политике "смены режима", которая, как они утверждают, направлена против Москвы, причем США и открыто, и тайно финансируют продемократические организации", - пишет издание.

В некотором смысле враждебность по отношению к Клинтон подтверждает и история недружелюбных личных контактов бывшего госсекретаря и высшего российского руководства, добавляют инсайдеры.

"Ей никогда не нравилось иметь дело ни с Путиным, ни с [российским министром иностранных дел Сергеем] Лавровым, - отмечает Лукьянов. - Думаю, что это чувство взаимно".

"Однако эксперты указывают на еще одну причину российской враждебности по отношению к кандидату от демократов: в мире российской политики, где доминируют мужчины, женщина-президент США может восприниматься как угроза", - пишет издание.

"Российский подход просто отвратителен - кажется, это отражает их взгляд, что нам не следует выбирать женщину на этот пост", - считает Джереми Шапиро, руководитель исследований в Европейском совете по международным отношениям.