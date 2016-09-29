Крушение поезда в Нью-Джерси, более сотни раненых (ФОТО)

Пригородный поезд "Нью-Джерси Транзит" врезался в станцию ​​в Хобокен, Нью-Джерси в четверг вечером. Хобокен находится в северной части города. Как минимум трое людей считаются погибшими.

"Есть смертельный исход", — сказал NYT высокопоставленный чиновник, который не хотел быть идентифицированным, так как не был уполномочен говорить публично.- "Есть значительное количество травм. Поезд шел очень быстро. Есть структурные опасения по поводу объекта". Станции также нанесен серьезный ущерб, которая считалась одной из самых оживленных на маршруте.





Железнодорожное сообщение было приостановлено в обоих направлениях, на месте работают следователи.

Бен Фейрклаф сказал, что он был на вокзале, когда увидел сошедший с рельсов поезд.





"Были висящие вниз провода, вода, льющаяся с потолка, рухнувшая крыша, люди вылезавшие из окон поезда", — рассказал он NYT Один человек оказался без сознания на земле





"Это был поезд, который въехал в терминал", — подытожил Бен.







