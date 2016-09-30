Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
28.99
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.31
USD
26.10
RUB
0.41
Новости
Мир
29 сентября 16, 23:22
Самолет Криштиану Роналду попал в аварию
Криштиану Роналду
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самолет игрока команды «Реал» Криштиану Роналду попал в аварию во время посадки в аэропорту Барселоны El Prat.
В Аэропорту Барселоны самолет Роналду попал в аварию. ЧП произошло при посадке, когда Gulfstream G200 повредил шасси. Отмечается, что самолет получил значительные повреждения. Также уточняется, что пилот судна несильно пострадал.

Самого футболиста не было на борту в момент полета, передает ТАСС со ссылкой на испанский портал Sport.es. Роналду купил самолет год назад.

Напомним, в минувшем мае Роналду был признан самым богатым футболистом мира. Его годовой доход с учетом зарплаты в «Реале», рекламных и спонсорских контрактов составил около 89 млн. евро.

Также в этом году форвард «Реала» решил развить свой туристический бизнес. После недавнего приобретения отеля в Монте-Карло еще один новый пятизвездочный отель Pestana CR7, принадлежащий Роналду, открылся на португальском острове Мадейра.

источник: newizv
Ещё по теме:
На Николаевщине в жутком ДТП погибло восемь человек (ФОТО)
На Ивано-Франковщине фура сбила полицейского
Путин наехал на Вексельберга
Украина возобновила импорт газа из Польши
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ад в Алеппо: Последствия бомбардировок чудовищны (Видео 18+)
noimageКрушение поезда в Нью-Джерси, более сотни раненых (ФОТО)
noimageМежду Хиллари Клинтон и Путиным взаимное недоверие
noimageРоссия обозвала оппозицию в Сирии американскими террористами
noimageВ США уверены, что Россия прикрывает хакеров
Лента новостей
Загрузка...