Самолет Криштиану Роналду попал в аварию

В Аэропорту Барселоны самолет Роналду попал в аварию. ЧП произошло при посадке, когда Gulfstream G200 повредил шасси. Отмечается, что самолет получил значительные повреждения. Также уточняется, что пилот судна несильно пострадал.





Самого футболиста не было на борту в момент полета, передает ТАСС со ссылкой на испанский портал Sport.es. Роналду купил самолет год назад.





Напомним, в минувшем мае Роналду был признан самым богатым футболистом мира. Его годовой доход с учетом зарплаты в «Реале», рекламных и спонсорских контрактов составил около 89 млн. евро.





Также в этом году форвард «Реала» решил развить свой туристический бизнес. После недавнего приобретения отеля в Монте-Карло еще один новый пятизвездочный отель Pestana CR7, принадлежащий Роналду, открылся на португальском острове Мадейра.



