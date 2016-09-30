Ад в Алеппо: Последствия бомбардировок чудовищны (Видео 18+)

Самой массированной бомбардировке за последние месяцы сирийский город Алеппо подвергся в ночь на 22 сентября. Об этом сообщили представители сирийских повстанцев и Сирийского наблюдательного центра по правам человека (SOHR). Армия и государственные СМИ воздерживаются от комментариев, сообщают Нескучные новости.

По сообщению корреспондента AFP, в ходе бомбардировок применялись зажигательные бомбы. В городе вспыхнуло несколько пожаров.

После срыва перемирия в Сирии 21 сентября вновь в полную силу разгорелись бои. Госсекретарь США Джон Керри потребовал незамедлительно прекратить боевые вылеты российской и сирийской авиации, подчеркнув, что только так можно спасти соглашение о прекращении огня и остановить бойню».













Между тем министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал установить бесполетную зону в Сирии. «Шанс на прекращение огня сохранится лишь в том случае, если в Сирии будет установлена ограниченная по времени, но полномасштабная бесполетная зона - как минимум на три, а лучше, на семь дней», - заявил глава германского внешнедипломатического ведомства.





Штайнмайер отметил, что с авиаударом по гуманитарной колонне ООН конфликт в Сирии «достиг нового дна», только что согласованная между США и Россией договоренность о прекращении огня на грани срыва.





Все британские газеты пишут о возобновлении бомбардировок в Сирии, в особенности в Алеппо. Сообщается о разрушении всех больниц осажденной части города, где ежедневно гибнет более 100 мирных жителей. Как отмечает Guardian, в осажденной части Алеппо сейчас всего 30 врачей - на 300 тысяч жителей.





Guardian отмечает, что жители Алеппо говорят о невероятных разрушениях в городе, в то время как Великобритания и США обвиняют Россию в том, что она теперь применяет противобункерные авиабомбы.





Врачи в контролируемой повстанцами восточной части Алеппо говорят, что после того как силы президента Башара Асада заявили, что намерены восстановить контроль над всем городом, лишь в воскресенье там погибли не менее 95 человек; 398 получили ранения, из них 61 - дети.





Guardian поговорила с Мохаммадом Абу Раджабом, врачом из восточной части Алеппо, согласно которому то, что происходит в городе за последние три дня, невозможно описать словами. В воскресенье в больницу, где он работает, были доставлены 180 убитых и раненых.





"Вообразите - в коридорах лежат тела погибших, трупы, раненые, повсюду кровь, - приводит его слова газета. - Мы стоим перед лицом бесчеловечности, массовыми убийствами, совершенными этим невероятным оружием. Таких взрывов мы раньше не слышали. Ни разу. Вся земля под ногами от них трясется".





Противобункерные авиабомбы рассчитаны на поражение целей глубоко под землей. Подобные российские авиабомбы весят более тонны и могут пробить более двух метров железобетона.





Россия не признает, что она использует подобные бомбы в Сирии, но в воскресенье представители США и Великобритании в ООН обвинили Москву в том, что ее авиация использует оружие, предназначенное для ударов по военным объектам, против обычных домов и бомбоубежищ.



