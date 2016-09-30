На Филиппинах к власти пришел монстр - новый Гитлер

Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что будет счастлив убить три миллиона потребителей наркотиков и их дилеров в стране. Соответствующее заявление филиппинского лидера прозвучало в городе Давао, пишут Нескучные новости.





"Есть три миллиона наркоманов (на Филиппинах. - Ред.). Я был бы счастлив убить их", - сказал он.





"Если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть...", - добавил Дутерте, и указав на себя после паузы.





Президент Филиппин также прокомментировал свою жестокую борьбу с преступниками.





"Вы знаете моих жертв. Я хотел бы, чтоб они все были преступниками, чтобы закончить эту проблему моей страны и сохранить новое поколение от гибели", - резюмировал Дутерте.





Напомним, с мая по август на Филиппинах более 1000 наркодиллеров были убиты полицией или дружиннами с момента прихода ко власти в стране президента Родриго Дутерте, который объявил кровавую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.



