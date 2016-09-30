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30 сентября 16, 11:19
На Филиппинах к власти пришел новый Гитлер
Президент Филиппин Родриго Дутерте
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С самого начала правления в стране президент Родриго Дутерте объявил кровавую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что будет счастлив убить три миллиона потребителей наркотиков и их дилеров в стране. Соответствующее заявление филиппинского лидера прозвучало в городе Давао, пишут Нескучные новости.

"Есть три миллиона наркоманов (на Филиппинах. - Ред.). Я был бы счастлив убить их", - сказал он.

"Если у Германии был Гитлер, то у Филиппин есть...", - добавил Дутерте, и указав на себя после паузы.

Президент Филиппин также прокомментировал свою жестокую борьбу с преступниками.

"Вы знаете моих жертв. Я хотел бы, чтоб они все были преступниками, чтобы закончить эту проблему моей страны и сохранить новое поколение от гибели", - резюмировал Дутерте.



Напомним, с мая по август на Филиппинах более 1000 наркодиллеров были убиты полицией или дружиннами с момента прихода ко власти в стране президента Родриго Дутерте, который объявил кровавую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Источник: neskuchno-news
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