В РФ в выигрыше всегда лишь акционерное общество "Кремль"

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Российская экономика движется в сторону госкапитализма.

Даже если российский ВВП сокращается, нельзя говорить о том, что никакого роста нет: "несколько лет подряд сильно растет влияние государства на экономические процессы, причем не просто сильно, а пугающе сильно", пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Так, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, если в 2005 году госкомпании обеспечивали 35% российского ВВП, то в 2015-м - уже 70%. За последние три года количество компаний, контролируемых центром или региональными властями, увеличилось втрое.

"Таким образом, российская экономика движется в сторону государственного капитализма. И хотя это может быть очень в духе президента Владимира Путина, в целом для России это плохо", - комментирует журналист, поясняя, что госкомпании зачастую неэффективны, нерентабельны, медлительны, не ориентированы на клиента и редко привержены инновациям.

"Более того, Москва продолжает расширять свой протекционизм, - продолжает Трибе. - Даже тем иностранным компаниям, которые открыли свои производства в России, редко достается что-то при госзаказах".

Начиная с нового года "патриотически регулироваться будут не только госзакупки, но и закупки для самих госкомпаний". А это значит, что при выборе между российским и иностранным продуктом последний должен быть дешевле на 15%. Заявленная цель заключается в развитии отечественного предпринимательства, говорится в статье. "Но таким способом круг, наоборот, замыкается, ведь чаще все речь идет о государственных фирмах. А они продают продукцию худшего качества по более высоким ценам и из-за отсутствия конкуренции не имеют стимулов улучшать их качество. Как от этого может выиграть российская экономика, неизвестно", - заключает Трибе.

Inopressa
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