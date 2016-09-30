Франция отправила авианосец "Шарль де Голь" на борьбу с ИГИЛ

Об этом сообщает Le Point, передает 112. На данный момент самолеты, которые базируются на французском авианосце "Шарль де Голль", начали наносить удары по позициям группировки. Авианосец прибыл в регион несколько дней назад, после того, как во Франции провели его полный техосмотр.

Это уже третья по счету операция авианосца. "Шарль де Голь" - это единственный французский авианосец. Его длинна – 261,5 м, способен размещать до 40 летательных аппаратов.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Франция придумала способ борьбы с ИГИЛовцами.