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30 сентября 16, 12:19
Франция отправила авианосец "Шарль де Голь" на борьбу с ИГИЛ
авианосец "Шарль де Голь"
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Восемь многоцелевых самолетов Rafale наносят удары по району иракского города Мосул, который является главным опорным пунктом ИГИЛ.

Об этом сообщает Le Point, передает 112. На данный момент самолеты, которые базируются на французском авианосце "Шарль де Голль",  начали наносить удары по позициям группировки. Авианосец прибыл в регион несколько дней назад, после того, как во Франции провели его полный техосмотр.

Это уже третья по счету операция авианосца. "Шарль де Голь" - это единственный французский авианосец. Его длинна – 261,5 м, способен размещать до 40 летательных аппаратов.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Франция придумала способ борьбы с ИГИЛовцами.
URA-Inform
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