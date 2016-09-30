Россия пользуется тем, что у США слабые позиции в Сирии

Не стоит удивляться, что прекращение огня в Сирии, вступившее в силу 12 сентября, сорвалось, пишет обозреватель The Time Иэн Бреммер, президент Eurasia Group: для России и Ирана Сирия всегда будет важнее, чем для США. Для России Башар Асад - единственный подлинный союзник на Ближнем Востоке, а Сирия - подспорье с точки зрения важной роли в регионе и места размещения единственной базы ВМС РФ на Средиземном море. Для Ирана Сирия - давний партнер и "государство-клиент" в регионе, где господствуют арабы-сунниты.

"Администрация Обамы продолжает настаивать на том, что Асад должен уйти. Но для этого уже слишком поздно, даже если очередная бомбардировка Алеппо заставляет американцев поежиться. Пока никто в Вашингтоне не доказал убедительно, что постасадовская Сирия удержится от распада и что можно разгромить Асада и "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) сразу. Если на выборах победит Трамп, он, вероятно, договорится с Россией о признании Сирии российской проблемой. Г-жа Клинтон в Белом доме, вероятно, продолжит курс Обамы: критика, но мало действий, признание того, что у США нет выигрышных карт", - пишет автор.

Вашингтон никогда не обретет того влияния на будущее Асада и Сирии, которое имеют Москва и Тегеран благодаря присутствию своих войск. "Таков факт, с которым следующему президенту США придется смириться", - считает Бреммер.