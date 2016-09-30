Кремль отклонил требования Джона Керри по Сирии

"В четверг Россия усиленно обличала Америку в связи с дипломатическим тупиком, вызванным сирийской войной. Она отмахнулась от угрозы госсекретаря Джона Керри остановить переговоры и обвинила его пресс-секретаря в подстрекательстве мировых террористов - в том числе, в натравливании их на российских военнослужащих в Сирии, - передают Энн Барнард, Сьюэлл Чан и Рик Глэдстоун в The New York Times. - Так Россия ответила на предупреждения чиновников НАТО, что необходимо эвакуировать 600 раненых мирных жителей из повстанческих районов разделенного между противоборствующими сторонами города Алеппо и что у 275 тыс. заточенных там горожан почти не осталось продуктов".

"В среду Керри в одном из самых жестких критических заявлений о роли России в сирийском конфликте заявил, что если сирийцы и россияне не прекратят разносить Алеппо и не восстановят заключенное 7 сентября соглашение, то Соединенные Штаты приостановят переговоры и откажутся от плана сотрудничества с Россией в нанесении ударов по сирийским боевикам-джихадистам, которых обе державы считают террористами, - говорится в статье. "В четверг российские власти не только отмахнулись от этого предостережения, но и резко осудили пресс-секретаря Керри Джона Кирби, сказавшего, что участие России в сирийском конфликте обернется против Кремля - приведет к террористическим атакам по российским целям и возвращению российских солдат домой в "мешках для тел", - пересказывают журналисты.

Генерал-майор Игорь Конашенков, пресс-секретарь российского министерства обороны, заявил, что комментарии Кирби были "самым откровенным признанием американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом", передают журналисты и поясняют, что " интернационал" - советский термин, обозначающий международную организацию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков (в статье его слова ошибочно приписываются Дмитрию Пескову. - Прим. ред.) назвал ремарки Кирби "плохо скрываемым приглашением "применить" террористическое оружие против России". "Мы не можем по-другому это охарактеризовать, как де-факто поддержку террористов со стороны нынешней администрации США", - сказал Рябков.

Обмен язвительными замечаниями между Россией и США продолжился и на состоявшемся в четверг заседании Совбеза. Американский постпред при ООН Саманта Пауэр сказала репортерам: "То, что Асад и Россия делают в Алеппо, душераздирающе".