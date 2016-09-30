Пакистан грозит Индии ядерным взрывом

Пакистан "уничтожит Индию" ядерным оружием, если та "осмелится навязать войну". С таким заявлением выступил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, передает в пятницу, 30 сентября, Daily mail.

Заявление прозвучало после того, как Пакистан обвинил Индию в ведении пограничного огня в спорном регионе Кашмир, в результате чего погибли двое пакистанских солдат.





Издание отмечает, что опасения начала новой войны между странами растут.





"Мы уничтожим Индию, если она посмеет навязать нам войну. Пакистанская армия полностью готова ответить на любой выпад со стороны Индии", – добавил Асиф, уточнив, что при обострении конфликта Пакистан использует против Индии ядерное оружие.





Как сообщал Корреспондент.net, 29 сентября между Индией и Пакистаном произошел вооруженный конфликт.



