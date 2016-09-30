Жертвы как часть стартегии Путина в Сирии

Россия и США обмениваются язвительными замечаниями и пропагандистскими заявлениями в связи с беспощадными бомбардировками Алеппо. "Это региональная война, и гуманитарные соображения - предмет для бессовестных манипуляций", - указывает французский эксперт. Асада спасли, но, что делать дальше, неясно, говорят российские аналитики. СМИ пытаются прогнозировать сирийский курс Трампа и Клинтон.

Шестая осень сирийской войны стала самой кровавой, пишет обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Пауль-Антон Крюгер. "Режим Асада при полной поддержке России пытается неудержимыми бомбардировками вынудить повстанцев Алеппо к капитуляции. Сотни жертв среди гражданского населения не принимаются во внимание. Жертвы могут быть даже частью стратегии", - пишет он.

В нынешнем обострении, говорится далее, виноват еще и выборный календарь в США: "Через полтора месяц правительство президента Обамы и госсекретаря Керри уйдет в отставку. Асад и его кремлевский патрон пытаются военными средствами создать фактическое положение вещей, которое не сможет отменить новое американское правительство".

Угрозы госсекретаря Керри коллеге Лаврову прекратить переговоры по Сирии "не возымеют эффекта, ведь с тех пор как Обама закрыл глаза на применение химического оружия, Асад и Путин могут быть уверены: американской интервенции в Сирию не будет", полагает Крюгер.

Автор рекомендует пытаться выработать не только новое соглашение о прекращении огня, но и план относительно политического будущего Сирии.

Не стоит удивляться, что прекращение огня в Сирии, вступившее в силу 12 сентября, сорвалось, пишет обозреватель журнала Time Иэн Бреммер, президент Eurasia Group: для России и Ирана Сирия всегда будет важнее, чем для США.

"Администрация Обамы продолжает настаивать на уходе Асада. Но для этого уже слишком поздно, даже если очередная бомбардировка Алеппо заставляет американцев поежиться. Пока никто в Вашингтоне не доказал убедительно, что постасадовская Сирия удержится от распада и что можно разгромить Асада и "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) сразу. Если на выборах победит Трамп, он, вероятно, договорится с Россией о признании Сирии российской проблемой. Г-жа Клинтон в Белом доме, вероятно, продолжит курс Обамы: критика, но мало действий, признание того, что у США нет выигрышных карт", - пишет автор.

"Один из любимых афоризмов вице-президента США Байдена на тему внешней политики: никогда не сообщай человеку, что именно в его или ее интересах", - так начинает статью для The Washington Post Филип Гордон, бывший специальный помощник президента Обамы и координатор Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива. Но Путину, по его мнению, следует указать: "В Сирии он совершает ошибку, которая будет преследовать его - и Россию - еще долгое время".

"Поддерживая режим Асада в безжалостных бомбардировках Алеппо, Россия (...) допускает весьма серьезные последствия не только для беззащитных сирийцев, но и для самой России", - пишет Гордон.

"Добросовестные усилия по выполнению соглашения открыли бы России лучший путь вперед по ряду причин", - указывает он.

Во-первых, победа России и Асада невозможна, так как "после пяти лет войны у режима просто нет личного состава, чтобы захватить и удерживать территорию всей Сирии". Даже с учетом всех жертв конфликта и перемещенных лиц Сирия остается страной с суннитским большинством, и многие из этих сирийцев продолжат сражаться с режимом.

Во-вторых, для России ценой за Алеппо могут стать отношения с Европой и арабским миром. "Саудовская Аравия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива должны бы задуматься о собственных экономических санкциях в отношении России, чтобы поднять ставки и ясно выразить свое недовольство".

В-третьих, Вашингтон, поддерживающий антиасадовскую оппозицию различными способами, сейчас - "перед лицом унижения и при малом выборе вариантов" - может рассмотреть способы расширения этой поддержки (например, поставка ПЗРК, способных поражать российские и сирийские самолеты над Алеппо)".

Также важно учитывать позицию следующей администрации США. Трудно сказать, что будет делать в Сирии Дональд Трамп, став президентом. Но "Хилари Клинтон давно выступает за бесполетную зону над Сирией и последовательную поддержку оппозиции, скептически относится к намерениям России в Сирии и готова более четко утвердить американское лидерство на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

"В конце концов, только Путин может решить, что в его интересах, но у него еще остается время, чтобы принять правильное решение, в чем они состоят", - пишет Гордон.

"Год назад российские самолеты начали сбрасывать бомбы на раздираемую войной Сирию", - пишет корреспондент The Los Angeles Times Мансур Мировалев.

Вмешательство России стало неожиданным фактором и помогло удержать Асада у власти. Россия считает, что это также привлекло внимание к предполагаемой слабости Америки и, безусловно, поставило ее в неудобное положение, поскольку США разделяют российскую цель победить ИГИЛ и "Аль-Каиду", но решительно возражают против спасения Асада, пишет Мировалев.

Но и через год нет ответа на вопрос, на какое время Россия увязла в Сирии и достигнет ли она своей бесплодной победы, говорится в статье.

"После злополучной десятилетней войны Советского Союза в Афганистане, которая закончилась катастрофой в 1989 году, сирийская кампания стала первой крупной военной операцией Москвы за пределами бывшего СССР", - отмечает журналист.

Бывший российский депутат и политолог Сергей Марков сказал в интервью изданию: "Потребовалось показать военную мощь России, чтобы вернуть некоторых ястребов в Вашингтоне к реальности".

Но то, с чем Россия сталкивается сейчас в Сирии, скорее патовая ситуация, чем триумф, полагает Мировалев.

Перемирие, о котором Москва и Вашингтон договорились в сентябре, рухнуло. Как заявил госсекретарь Джон Керри в среду, США "на пороге прекращения" переговоров и приостановки военного сотрудничества с Россией после нескольких недель безжалостных бомбардировок Алеппо российскими и сирийскими ВВС.

"На этой неделе Белый дом заявил, что он начал обдумывать более жесткие меры против правительства и сил Асада, в том числе военные варианты. Если США прибегнут к военным опциям, то победы Дамаска, одержанные с помощью Москвы, могут оказаться пирровыми", - говорится в статье.

"Неясно, что делать дальше, - сказал в интервью аналитик Сергей Строкань (Москва). - Асада спасли, но [текущая ситуация] - не то, на что мы рассчитывали".

"В четверг Россия усиленно обличала Америку в связи с дипломатическим тупиком, вызванным сирийской войной. Она отмахнулась от угрозы госсекретаря Джона Керри остановить переговоры и обвинила его пресс-секретаря в подстрекательстве мировых террористов - в том числе, в натравливании их на российских военнослужащих в Сирии, - передают корреспонденты The New York Times. - Так Россия ответила на предупреждения чиновников НАТО, что необходимо эвакуировать 600 раненых мирных жителей из повстанческих районов Алеппо и что у 275 тыс. заточенных там горожан почти не осталось продуктов".

В среду Керри сделал одно из самых жестких критических заявлений о роли России в сирийском конфликте. В ответ "российские власти не только отмахнулись от этого предостережения, но и резко осудили пресс-секретаря Керри Джона Кирби, сказавшего, что участие России в сирийском конфликте обернется против Кремля - приведет к террористическим атакам по российским целям и возвращению российских солдат домой в "мешках для тел", пересказывают журналисты.

Генерал-майор Игорь Конашенков, пресс-секретарь российского министерства обороны, заявил, что комментарии Кирби были "самым откровенным признанием американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ремарки Кирби "плохо скрываемым приглашением "применить" террористическое оружие против России".

Обмен язвительными замечаниями между Россией и США продолжился и на заседании Совбеза в четверг. Американский постпред при ООН Саманта Пауэр сказала репортерам: "То, что Асад и Россия делают в Алеппо, душераздирающе".

В интервью Le Figaro профессор Вашингтонского института ближневосточной политики Фабрис Баланш сказал: "Очевидно, что происходящее в Алеппо ужасно для гражданского населения. То, как описывает ООН гуманитарную обстановку, верно: разрушенные больницы, жители, ютящиеся в убежищах, женщины и дети под развалинами. Но все наблюдатели-реалисты предвидели, что должно произойти, если повстанцы не покинут восток Алеппо, как им это предлагала Россия".

"Умеренные" повстанцы отказались отмежеваться от "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Ее влияние только усиливается начиная с весны 2016 года", - утверждает Баланш.

"Саудовская Аравия и другие арабские инвесторы сирийского восстания никак не заинтересованы в конкретизации соглашения между США и Россией. Они хотят, чтобы сражение продолжалось, иначе это будет означать победу лагеря Асада, в том числе победу Ирана. Саудиты не думают о сирийском гражданском населении, они в течение двух лет ежедневно бомбят Йемен без всяких рассуждений о гражданском населении, - указывает эксперт. - Речь идет о региональной войне, и гуманитарные соображения - предмет для бессовестных манипуляций. Цель Саудовской Аравии - вынудить США к большему вмешательству в Сирии, чтобы сковать Иран и Россию. И это срабатывает: Алеппо становится ключевым словом американских президентских выборов".

"Россия больше не верит в возможность военного сотрудничество с США. Во всяком случае, российский президент считает, что США не способны убедить своих союзников прекратить бои, и он решил поставить их перед свершившимся фактом", - выразил свое мнение корреспондент.

"Американская исполнительная власть парализована до вступления в должность новой администрации в январе 2017 года, - ответил Баланш. - Реджеп Тайип Эрдоган счел более разумным договориться с Путиным. Он добился от хозяина Кремля создания зоны под турецким влиянием на северо-востоке Алеппо для приема будущих беженцев, при этом сдерживая продвижение курдов на запад. Взамен турецкий президент должен был взять на себя обязательство ослабить поддержку сирийских повстанцев. Это дурное предзнаменование с точки зрения будущего сирийского восстания, поскольку Турция ему необходима".