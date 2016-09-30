Советник минобороны Саудовской Аравии: Западу не победить ИГ

Ахмед аль-Ассири, советник министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, призывает западные страны не предаваться иллюзиям относительно того, что они смогут в нынешних условиях победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.). Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Die Welt.

"Мы (Саудовская Аравия. - Прим. ред.) довольно рано требовали введения бесполетной зоны для защиты мирного населения Сирии. Теперь же сирийский режим бомбит своих же граждан. И они беззащитны", - говорит аль-Ассири. При такой ситуации, уверен советник, Западу не следует "верить в то, что он сможет победить ИГИЛ". "Причиной его появления стали зверства сирийского режима. И если у мирного населения будет выбор оказаться убитым режимом или же вступить в ИГИЛ, оно отдаст предпочтение второму варианту", - отметил советник.

Также аль-Ассири считает, что мира в Сирии можно добиться только путем переговоров. "Вмешательство России существенно ограничило пространство для военного решения, - продолжает он. - Еще год назад сирийский режим был практически побежден. Но сейчас возможно только решение путем переговоров". Другого пути, по его словам, нет: "Нам надо продолжать переговоры, иначе мирному населению будет еще хуже".

Помимо этого, аль-Ассири заметил, что в будущем иранские боевики, воюющие на стороне сирийских властей, могут представлять опасность для других стран. "Эти боевики словно мафия, словно наркодилеры. Они не ограничатся лишь одной страной. Они будут распространяться", - считает советник. Этих людей, по его мнению, еще со школьного возраста "тренировали для войны".

"Так что же они будут делать, когда война в Сирии рано или поздно закончится: куда они пойдут? Ведь они же не учились ничему, кроме как воевать, - рассуждает аль-Ассири. - Мы же знаем, что "Хизбалла", к примеру, очень активна в Европе. В итоге все может закончиться так же, как с Афганистаном после окончания войны с советскими войсками. Как закончилась эта история, всем известно: среди боевиков, которым после поражения СССР в 1988 году пришлось искать новую работу, был основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен".