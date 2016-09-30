MH17: В Нидерландах срочно вызван посол РФ из-за критики

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало к себе российского посла, передает Reuters.

Дипломат был вызван в связи с критикой Москвы международного расследования крушения малайзиского Боинга рейса MH17 на востоке Украины.

Российский посол должен объяснить голландским дипломатам позицию Москвы по следствию катастрофы на Донбассе.

В Кремле положительно отреагировали на вызов посла, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.





"Это хорошая новость. Глава нашего представительства предоставит все соображения по нашей позиции. В целом новость позитивная и диалог - это всегда хорошо", - рассказал представитель Кремля.

28 сентября Международная группа следователей заявила, что пусковую установку Бук, которой сбили Боинг MH17, привезли из России.





При этом следователям не удалось установить, кто произвел пуск. Однако Международная комиссия заявила о списке из ста подозреваемых в причастности к крушению.





Отметим, что в Кремле считают неопровержимыми российские данными о непричастности сепаратистов к крушению малайзийского Боинга рейса MH17 на востоке Украины.





Россия также заявляет о доказательствах против Украины в деле крушения Боинга.







