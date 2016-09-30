Россия стала образцом растущей автократии

"Всего пять лет назад дебаты о месте Москвы в международных отношениях велись в выражениях скорее спокойных, по крайней мере умеренных. Говорилось о "великой державе", чья гордость была задета десятилетием экономической и социальной катастрофы 1990-х годов", - пишет политический обозреватель Ouest-France Лоран Маршан в своем блоге на сайте Ouest-France.

Удар, нанесенный Грузии летом 2008-го дал понять, что российское руководство пойдет на нарушение международного права, лишь вернуть себе некоторую власть на ближайших территориях, но это не имело прямых последствий для интересов европейцев, говорится в статье. Вплоть до 2011 года, времени "арабской весны", возвращение Москвы в качестве ключевой фигуры международного процесса подтверждалось от кризиса к кризису, но не воспринималось как возвращение агрессивной державы, считает автор.

"Пять лет спустя дебаты уже не могут вестись в том же ключе. Россия Путина претендует не только на восстановление статуса, который она считает принадлежащим ей по праву (кстати, сотни миллионов человек охотно обошлись бы без этого в ХХ веке), - она передвигает свои пешки на нескольких шахматных досках одновременно. С общим знаменателем, чтобы сыграть заново на равных с американцами, извлекая пользу из относительного отступления под руководством Обамы, и подрывая основы либерального порядка, установившегося после 1989 года", - утверждает автор.

"Такая манера поведения характеризует уже не обиженную державу, отвоевывающую территорию, а государство, нацеленное на дестабилизацию политических систем (речь о демократии), которые для нее являются антагонистическими и могут угрожать своим влиянием знаменитой кремлевской вертикали власти. Россия больше не является демократией переходного периода - это растущая автократия", - заявляет Маршан.

"Это должно заставить призадуматься западных политических деятелей, которые выступают в защиту взаимного согласия с Москвой ради уважения к ее статусу. Взаимное согласие желательно, но не любой ценой, - пишет автор в преддверии визита Путина во Францию. - До приезда Владимира Путина 19 октября на церемонию открытия православной церкви, чей силуэт красуется на фоне Эйфелевой башни, хорошо бы, чтобы французские политические дебаты касались не России 2008 или 2011 годов, а России 2016-го - державы соревнующейся, оскорбляющей и даже угрожающей европейским ценностям. В противном случае мы увидим, как "холодный мир", о котором нам говорил два года назад Андрей Грачев (бывший советник Михаила Горбачева) превратится в настоящую "холодную войну", - полагает автор.